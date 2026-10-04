Fito Páez explotó contra la seguridad en Mar del Plata: “No quiero volver a sentir los 70”

Fito Páez protagonizó un momento de tensión durante su recital en Mar del Plata, cuando interrumpió su presentación para cuestionar duramente al personal de seguridad del estadio. El músico se enojó porque los empleados intentaban obligar a los espectadores a permanecer sentados, pese a que querían levantarse para cantar y bailar.

El episodio ocurrió este sábado en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, en el marco de su gira Sale el Sol Tour 2026, y quedó registrado en varios videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Todo comenzó cuando el rosarino advirtió que gran parte del público permanecía sentado y lanzó desde el escenario: “Parece el Colón esto”. Sin embargo, después de interpretar “Tráfico por Katmandú” y “Y dale alegría a mi corazón”, varios espectadores se pusieron de pie y el personal de seguridad intentó que volvieran a sus lugares.

La situación hizo estallar al artista, que revoleó el micrófono y lanzó una fuerte crítica: “Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder, no quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país, esté quien esté”.

El fuerte descargo de Fito Páez contra la seguridad

Lejos de dar por terminado el episodio, Páez continuó su descargo desde el piano y apuntó contra los empleados del lugar.

“Que se las tomen, man”, expresó, antes de pedirles a los espectadores que no permitieran que los tocaran ni los obligaran a sentarse.

“Por favor, la represión que se la metan en el orto. Las cosas en su lugar, carajo. Me tienen los huevos llenos, man, con tanto odio, con tanta cara de orto y de policía, loco”, disparó entre aplausos.

El músico incluso abandonó el escenario durante algunos minutos. Cuando regresó, volvió a insistir en que el público tenía derecho a disfrutar del recital de pie y sin sentirse intimidado.

Fito explicó por qué reaccionó así

Horas después, el propio Páez utilizó su cuenta de Instagram para explicar lo ocurrido y reafirmó que no se arrepiente de sus palabras.

“Nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea, darte órdenes”, escribió.

En su publicación, aclaró que el personal no había sido contratado por sus representantes y cuestionó las formas en las que los guardias intentaban controlar a quienes se levantaban para bailar y cantar.

Además, vinculó lo ocurrido con la naturalización de los abusos de autoridad y las situaciones de represión en manifestaciones populares.

“Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía”, sostuvo.

Finalmente, el artista destacó que la música logró transformar el clima de tensión en una celebración colectiva: “¡La música curó todo! El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor. ¡Viva la música! ¡Gracias Mar del Plata!”.

El recital marcó el regreso de Páez a la ciudad después de tres años y formó parte de su gira nacional, que continuará durante octubre y noviembre por distintos puntos del país.