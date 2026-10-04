León XIV en Argentina: 10 mil personas y cuatro anillos para su seguridad

La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene operativo de seguridad definido. El Pontífice estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre y la Ciudad de Buenos Aires prepara un despliegue de unas 10.000 personas.

Según explicó el secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, habrá cuatro anillos de seguridad y un comando unificado entre Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires.

El momento de mayor despliegue será el 9 de noviembre, cuando León XIV encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Las autoridades estiman que podrían acercarse un millón de personas a la zona de avenida Libertador.

El operativo incluirá fuerzas federales, representantes del Vaticano y Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano, además de personal de Seguridad, Bomberos, Tránsito, Espacio Público, Higiene y SAME.

La agenda también contempla una celebración en la Catedral Metropolitana y, el 11 de noviembre, una visita a la penitenciaría federal de Villa Devoto.