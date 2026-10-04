Crimen en Palermo: dos detenidos, un arma tirada y una hipótesis que preocupa

Un joven uruguayo fue asesinado durante la madrugada de este domingo dentro de un departamento del barrio porteño de Palermo. La principal hipótesis apunta a un ataque de sicarios y la investigación busca determinar si se trató de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre Costa Rica al 5200, donde la víctima se encontraba junto a su pareja. Según el relato de una persona que estaba en el lugar, los atacantes entraron, dispararon y escaparon.

La Policía de la Ciudad llegó al domicilio luego de un llamado al 911 y comenzó a trabajar para reconstruir cómo ocurrió el ataque.

Dos detenidos y un arma descartada

Tras el crimen, los investigadores lograron detener a dos sospechosos, mientras que otros dos estarían prófugos.

Además, los atacantes habrían descartado un arma durante la fuga. Fue encontrada en inmediaciones de Intendente Bullrich y Santa Fe, a aproximadamente un kilómetro del lugar del homicidio, donde se realizaron las pericias correspondientes.

La víctima, de nacionalidad uruguaya, había llegado a la Argentina hacía pocas semanas. Por eso, los investigadores trabajan también junto a autoridades de Uruguay para establecer sus antecedentes y determinar si tenía vínculos con organizaciones criminales.

Por el momento, el móvil no fue confirmado oficialmente, aunque la principal línea de investigación apunta a un crimen por encargo relacionado con el narcotráfico.