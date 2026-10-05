Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por el triunfo parcial “ante el comunista de Lula”

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró a través de sus redes sociales que “La Libertad Avanza en Brasil” tras la primera vuelta electoral de este domingo en el vecino país.

“Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, enfatizó el líder libertario, para luego dar cuenta que “el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”.

LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!! — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2026

“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, completó.

En otro posteo, expuso que “pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas”.

“Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente”, sentenció Milei.

DE MANUAL...!!! Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas... Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente. MAGA! — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2026

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, felició a Bolsonario “por el resultado obtenido en Brasil”.

“Es una alegría ver que las ideas de la libertad siguen encontrando cada vez más respaldo en nuestra región. Un paso importante de cara a lo que viene. Mis mejores deseos para el balotaje”, completó el dirigente riojano.

Felicitaciones a @FlavioBolsonaro por el resultado obtenido en Brasil. Es una alegría ver que las ideas de la libertad siguen encontrando cada vez más respaldo en nuestra región. Un paso importante de cara a lo que viene. Mis mejores deseos para el balotaje. 🇦🇷🇧🇷💜 https://t.co/Qww6hW1wxY — Martin Menem (@MenemMartin) October 5, 2026

En tanto, la jefa del bloque oficialista en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que “se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica”.

“Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos: más comercio, más inversiones y más trabajo”, enfatizó la exministra de Seguridad.

Se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica. Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos: más comercio, más inversiones y más trabajo. Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países. Felicitaciones, Flávio Bolsonaro. 🇦🇷🇧🇷 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 5, 2026

Finalmente, sostuvo que “es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países. Felicitaciones, Flávio Bolsonaro”.

