Ruta 210: trágico desenlace tras una discusión dentro del auto en Alejandro Korn

Una mujer de 41 años murió este domingo, en tanto que otras seis personas resultaron heridas, tras un grave accidente sobre la Ruta 210, entre las calles 804 y 805, a la altura del Barrio Solferino, en Alejandro Korn, partido de San Vicente.

​El siniestro se registró alrededor de la 1.30 horas y trascendió que en el vehículo circulaban siete ocupantes -entre ellos varios menores- con destino a Brandsen que, por razones que se investigan, terminaron impactando contra una parada de colectivos.

​Tras el alerta, se desplegó un importante operativo de emergencia. ​Varias ambulancias del SAME trasladaron en código rojo a los heridos al nosocomio local y al Hospital de San Vicente, entre ellos a una mujer inconsciente y a un hombre. Por otra parte, un vehículo particular trasladó de urgencia a tres menores de edad al hospital.

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Vale mencionar que Bomberos Voluntarios de la Unidad 7 y efectivos policiales trabajaron en la zona para el rescate y la contención de las víctimas, en tanto que en las primeras informaciones trascendió que el conductor presentaba alcohol en sangre y que previo al impacto se habría producido una discusión dentro del habitáculo.

​La causa fue caratulada preventivamente como “homicidio culposo” para determinar las circunstancias y responsabilidades del trágico hecho.

