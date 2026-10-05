Agustín Rossi emparentó a Milei con la Década Infame: “El más vendepatria de la historia”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Agustín Rossi, brindó detalles del proyecto con el que se intenta frenar el DNU 366/2025, medida del Gobierno de Javier Milei mediante la cual la ciudadanía argentina pueda obtenerse mediante pagos, inversiones, donaciones, compra de bienes o adquisición de títulos públicos o privados.

“Nunca hubiese imaginado que iba a tener que hacer un proyecto para impedir que vendan la ciudadanía, no hay nada tan burdo y alejado de principios y valores que hemos tratado de defender toda la vida”, bramó el legislador santafesino.

En igual tono, advirtió sobre “el rasgo clasista” de la pretensión de la administración libertaria, porque está pensado para “aquel que tenga como mínimo 350 mil dólares ” o más, si es para toda la familia.

En declaraciones a Radio Provincia, Rossi sostuvo que el régimen de ciudadanía responde a una demanda de grandes grupos económicos y tecnológicos que buscan “un atajo para sobrellevar las limitaciones que implica no ser argentino”.

También consideró que forma parte de una serie de medidas orientadas a flexibilizar el acceso de capitales extranjeros a recursos estratégicos, situación que tendrá graves efectos sobre la propiedad de la tierra.

“El ‘súper’ RIGI’ va en la misma dirección: beneficiar a empresarios tecno-feudales y facilitar la conformación de enclaves mediante la adquisición de grandes extensiones de tierra”, sumó el exministro de Defensa.

Así las cosas, afirmó que Unión por la Patria trabaja para reunir los votos necesarios en el Congreso para avanzar con la derogación del DNU 70/2023 y la restitución de la Ley de Tierras. “Vamos a hacer el esfuerzo para que quede vigente nuevamente la Ley”, enfatizó.

Del mismo modo, cuestionó el rol de la Corte Suprema, por lo que consideró necesario impulsar una reforma profunda del Máximo Tribunal de Justicia, proponiendo una integración “más amplia y representativa, de 31 miembros”, en línea con otros países de la región.

ATENCIÓN. Lo que se viene es muy importante. Una fecha, tres temas urgentes: ▪️Desendeudamiento familiar. ▪️Emergencia en discapacidad. ▪️Baja del DNU 70/2023 para que no avancen con la extranjerización de tierras. 📌 Jueves 15/10. En el Congreso, sesión; en la calle, movilización popular. La unión hace la fuerza, sumá la tuya 🇦🇷 — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) October 1, 2026

“Necesitamos el cambio de voto y actitud para tratar de construir una mayoría que nos permita mitigar y derogar algunas de las iniciativas del oficialismo” que es “el Gobierno más vendepatria de toda nuestra historia, sólo comparable con lo que sucedió en la ‘Década Infame’”, disparó Rossi.

Finalmente, evaluó que un futuro gobierno deberá revisar y revertir las medidas que, a su juicio, afecten los recursos estratégicos y el patrimonio nacional: “Hay que terminarlas y volverlas para atrás”.

