Golpe a banda narco en Fuerte Apache: siete detenidos y un arsenal secuestrado

Un importante operativo contra una organización dedicada presuntamente a la comercialización de estupefacientes terminó este domingo con siete personas detenidas y otras cinco aprehendidas, luego de una serie de 15 allanamientos realizados en distintos puntos de Villa Tesei, Ciudadela, Tres de Febrero y el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, informaron fuentes policiales.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737, tenencia de armas ilegales y encubrimiento.

Durante los procedimientos fueron secuestrados 400 envoltorios con una sustancia compatible con cocaína y dos trozos compactos de material vegetal compatible con marihuana, además de elementos que serían utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas.

El operativo también permitió sacar de circulación un importante conjunto de armas y municiones. Los investigadores incautaron dos pistolas, un pistolón de doble cañón y una pistola ametralladora con numeración suprimida, además de municiones de distintos calibres y 11 cargadores, nueve de ellos correspondientes a pistolas y otros dos modificados para ser utilizados en una ametralladora.

También fue secuestrada una balanza de precisión, 13 teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo que al momento del procedimiento todavía se encontraba en proceso de contabilización.

Uno de los hallazgos que llamó especialmente la atención fue un chaleco antibalas que tenía pedido de secuestro por robo. El elemento fue verificado mediante su número de serie y se estableció que estaba vinculado a una denuncia radicada en una dependencia policial de Caseros.

Buscaban al principal sospechoso de un crimen

La investigación había comenzado a partir de tareas de inteligencia destinadas a localizar a Joel Sebastián Magallanes, señalado como principal investigado por el homicidio de Alan Fabián Molina, efectivo de la Fuerza Barrial de Aproximación.

Según la pesquisa, distintos domicilios ubicados en Fuerte Apache serían utilizados para la permanencia, ocultamiento y resguardo del sospechoso.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia autorizó 15 órdenes de allanamiento y una orden de detención, con el objetivo de avanzar sobre la estructura criminal, localizar al principal investigado y procurar el secuestro del arma que habría sido utilizada en el homicidio.

Como resultado del operativo, fueron detenidas siete personas y otras cinco quedaron aprehendidas, entre ellas un adolescente de 15 años.

La Justicia deberá determinar ahora el grado de participación de cada uno de los involucrados y su eventual vinculación con la organización investigada.

La causa quedó en manos de la UFI N.º 16 especializada en Estupefacientes, a cargo del fiscal Raúl Germán Martínez, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 4, del Departamento Judicial San Martín.

Los investigadores consideran que el secuestro de drogas, armas, municiones, dinero y elementos vinculados al fraccionamiento representa un avance significativo para determinar el funcionamiento de la estructura criminal y establecer si existe conexión entre la organización investigada y el homicidio del efectivo policial.