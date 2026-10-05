Espectáculos | 5 oct 2026
Música
Bestia Bebé en La Plata con nuevo disco entre manos
Será la primera presentación de la banda en la ciudad de las diagonales dese la salida de “Yendo rápido a ningún lugar”, su sexto álbum. Este sábado 10 de octubre en el Teatro Ópera.
Bestia Bebé regresa a La Plata, en el marco de los shows que vienen acompañando la salida de Yendo rápido a ningún lugar, su sexto álbum, donde la banda amplía su sonido sin perder frescura ni energía.
La cita es este sábado 10 de octubre en el Teatro Ópera, con entradas a la venta a través de Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (seis cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia).
A lo largo de diez canciones, Bestia Bebé pone el foco en el paso del tiempo y todo lo que deja a su alrededor: vínculos que cambian, recuerdos que se reconfiguran y una mirada más abierta —y también más honesta— sobre el propio recorrido. Hay algo de balance, de aceptación y también de contradicción en este disco, donde crecer no necesariamente implica entenderlo todo.
Fieles a su identidad, el espíritu de barrio, la épica de lo cotidiano y esa forma tan propia de hacer canciones siguen intactos. Pero esta vez aparecen nuevas capas: baterías electrónicas, teclados más presentes, samples y algunos giros inesperados que expanden el universo sonoro sin romperlo.
Yendo rápido a ningún lugar fue grabado, producido y mezclado por Felipe Quintans en el estudio Resto del Mundo , en Buenos Aires. Un disco que suena a presente, pero que sigue encontrando belleza en lo simple: en lo que pasa todos los días, aunque no siempre sepamos bien hacia dónde vamos.