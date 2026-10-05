Bestia Bebé en La Plata con nuevo disco entre manos

Bestia Bebé regresa a La Plata, en el marco de los shows que vienen acompañando la salida de Yendo rápido a ningún lugar, su sexto álbum, donde la banda amplía su sonido sin perder frescura ni energía.

La cita es este sábado 10 de octubre en el Teatro Ópera, con entradas a la venta a través de Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (seis cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia).

A lo largo de diez canciones, Bestia Bebé pone el foco en el paso del tiempo y todo lo que deja a su alrededor: vínculos que cambian, recuerdos que se reconfiguran y una mirada más abierta —y también más honesta— sobre el propio recorrido. Hay algo de balance, de aceptación y también de contradicción en este disco, donde crecer no necesariamente implica entenderlo todo.

Fieles a su identidad, el espíritu de barrio, la épica de lo cotidiano y esa forma tan propia de hacer canciones siguen intactos. Pero esta vez aparecen nuevas capas: baterías electrónicas, teclados más presentes, samples y algunos giros inesperados que expanden el universo sonoro sin romperlo.

Yendo rápido a ningún lugar fue grabado, producido y mezclado por Felipe Quintans en el estudio Resto del Mundo , en Buenos Aires. Un disco que suena a presente, pero que sigue encontrando belleza en lo simple: en lo que pasa todos los días, aunque no siempre sepamos bien hacia dónde vamos.