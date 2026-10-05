Salvajismo en Beccar: atacó a golpes y patadas a su exnovia a lo largo de tres cuadras

Una joven de 23 años fue brutalmente agredida mientras caminaba por Beccar, partido de San Isidro, hecho por el cual fue detenido su exnovio, Jorge Ezequiel Carrizo (25), quien ya había sido denunciado por la víctima.

El episodio ocurrió el jueves a la noche, en inmediaciones de Riobamba y Rolón, en circunstancias en las que la muchacha se dirigía desde la casa de una amiga hacia la vivienda de su madre.

Una amiga que se trasladaba en moto la había dejado a mitad de camino y desde allí, la chica continuó a pie, llevando consigo el casco, cuando fue emboscada por su expareja, con quien había finalizado la relación hacia dos meses, según denunció.

Un familiar de la víctima expresó en declaraciones a SM Noticias que Carrizo ya la venía siguiendo. “La golpeó, le tiró de los pelos, la arrastró por dos cuadras. Y el video es posterior, cuando sigue golpeándola y lastimándola con el casco y a patadas”.

🇦🇷 BECCAR | TENÍA UNA RESTRICCIÓN PERIMETRAL Y ATACÓ A SU EX: Jorge Carrizo fue detenido tras agredir a la víctima y golpearla con un casco. La familia de la mujer pide que permanezca detenido. https://t.co/opfIrzPP92 — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) October 5, 2026

Vale mencionar que el ataque se prolongó a lo largo de unas tres cuadras. Parte de la agresión quedó registrada en un video, en el que se observa la continuidad de la violencia contra la joven.

Antecedentes

Un mes atrás, el sujeto en cuestión ya había ejercido violencia contra la joven en su lugar de trabajo. A raíz de ese episodio, ella realizó una denuncia y solicitó una medida perimetral.

Sin embargo, según se informó, Carrizo nunca fue notificado de la medida. La víctima volvió a denunciarlo después del ataque ocurrido el jueves por la noche.

Por este último episodio se inició una nueva causa penal, que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 14 de San Isidro.