Todas las promociones de Cuenta DNI en octubre

En octubre, la Comunidad Cuenta DNI puede acceder a descuentos en diversos rubros, con promociones orientadas a mejorar la capacidad de compra de alimentos y otros productos esenciales para las familias.

Entre los beneficios vigentes se destacan los ahorros en comercios de cercanía, marcas seleccionadas, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía y pet shops, entre otros rubros.

🗓️ Octubre en Cuenta DNI: ¡descuentos todos los días para que ahorres en cada gasto del mes! 📲 En comercios de barrio, supermercados, gastronomía, librerías y mucho más. Encontrá todos los negocios adheridos: https://t.co/ktV2y7AIIa Compartí la info. 😉 https://t.co/qsgsLB3xsI — Banco Provincia (@bancoprovincia) October 1, 2026

La novedad de este mes es una nueva promo en supermercados: 20 % de descuento en Chango Más y Día, sin tope de descuento, pagando con tarjeta de crédito mediante NFC.

Todas las promos de Cuenta DNI en octubre

Comercios de cercanía: 20 % de descuento de lunes a viernes, con tope de $ 6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $ 30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $ 15.000.

Pet Shops: 30 % de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $ 8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $ 26.650.

Gastronomía: 25 % de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $ 8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $ 32.000.

Marcas destacadas: 30 % de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $ 50.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

Supermercados: Hasta 20 % de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. En octubre si incorpora un beneficio adicional en Chango Más y Día, pagando con tarjetas de crédito emitidas por la entidad a través de la modalidad NFC.

Librerías de texto: 10 % de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Especial en Mostaza: 25 % de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con tope de $ 15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.