lunes 05 de octubre de 2026 - Edición Nº4580

Economía | 5 oct 2026

Billetera virtual

Todas las promociones de Cuenta DNI en octubre

La app de Banco Provincia vuelve a ofrecer una amplia batería de descuentos en diferentes rubros: comercios de barrio, ferias y mercados, gastronomía y pet shops. Y este mes suma una nueva promo en dos cadenas de supermercados.

Algo de alivio al bolsillo.
TAGS: AHORRO, BENEFICIOS, DESCUENTOS, CUENTA DNI, PROMOCIONES

En octubre, la Comunidad Cuenta DNI puede acceder a descuentos en diversos rubros, con promociones orientadas a mejorar la capacidad de compra de alimentos y otros productos esenciales para las familias. 

Entre los beneficios vigentes se destacan los ahorros en comercios de cercanía, marcas seleccionadas, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía y pet shops, entre otros rubros.

La novedad de este mes es una nueva promo en supermercados: 20 % de descuento en Chango Más y Día, sin tope de descuento, pagando con tarjeta de crédito mediante NFC. 

Todas las promos de Cuenta DNI en octubre

Comercios de cercanía: 20 % de descuento de lunes a viernes, con tope de $ 6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $ 30.000.   

Ferias y mercados bonaerenses: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $ 15.000.   

Pet Shops: 30 % de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $ 8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $ 26.650.  

Gastronomía: 25 % de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $ 8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $ 32.000.   

Marcas destacadas: 30 % de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $ 50.000.   

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana, que se alcanza con compras de  $15.000.    

Supermercados: Hasta 20 % de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. En octubre si incorpora un beneficio adicional en Chango Más y Día, pagando con tarjetas de crédito emitidas por la entidad a través de la modalidad NFC.  

Librerías de texto: 10 % de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.   

Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.   

Especial en Mostaza: 25 % de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con tope de $ 15.000 semanales. Todos los jueves y viernes. 

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.  

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