Horror Inc celebra sus 10 años con una fiesta nostálgica en el Salón Pueyrredón

Horror Inc anunció de forma oficial el festejo de su décimo aniversario. El esperado reencuentro con su público será el sábado 14 de noviembre, a las 19 horas, en el clásico escenario del Salón Pueyrredón de la Ciudad de Buenos Aires (Avenida Santa Fe 4560).

Para esta celebración especial, la propuesta del grupo deja de lado la formalidad y apuesta de lleno a la nostalgia, buscando recrear la energía de los cumpleaños tradicionales, la piñata se romperá en vivo entre el público en una noche que promete trencito, papel picado, disfraces y puro festejo.

El evento contará además con la participación especial de la banda de Psychobilly Ghost Bastards a cargo de la apertura.

A lo largo de esta década de trayectoria independiente, Horror Inc ha consolidado su sonido e identidad visual única dentro de la escena under a través de dos discos de estudio y un videoclip oficial.

Esta cita única funcionará como el punto de encuentro perfecto para repasar su recorrido junto a los seguidores y dar la bienvenida a las nuevas generaciones.

Las entradas anticipadas ya están disponibles a la venta de forma online a través de la plataforma oficial de Alpogo.com.