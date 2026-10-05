“Ni Judas se atrevió a tanto”: Scioli felicitó a su “amigo” Bolsonaro y en las redes lo destrozaron

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quedó en el centro de una fuerte controversia virtual tras felicitar públicamente a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal que se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

“Felicito a mi querido amigo Flávio Bolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”, escribió Scioli en su cuenta oficial de X. El saludo hacia el hijo de Jair Bolsonaro —quien figura como favorito para la segunda vuelta del 25 de octubre— desató una catarata de repudios y memes.

Felicito a mi querido amigo @FlavioBolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. https://t.co/qKqHlfj3xI — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) October 5, 2026

Memes y reproches por su histórico vínculo con el PT

🇦🇷🇧🇷 | La importancia de la alianza estratégica entre Argentina y Brasil. https://t.co/4ulOqdg7qr — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) November 8, 2023

El giro ideológico del funcionario provocó reacciones inmediatas en las redes sociales: