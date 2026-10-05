Política | 5 oct 2026
ELECCIONES EN BRASIL
“Ni Judas se atrevió a tanto”: Scioli felicitó a su “amigo” Bolsonaro y en las redes lo destrozaron
El Secretario de Turismo celebró la victoria del candidato liberal en primera vuelta. En X le recordaron con memes su respaldo años atrás a Lula da Silva y el pasado en el peronismo.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quedó en el centro de una fuerte controversia virtual tras felicitar públicamente a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal que se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
“Felicito a mi querido amigo Flávio Bolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”, escribió Scioli en su cuenta oficial de X. El saludo hacia el hijo de Jair Bolsonaro —quien figura como favorito para la segunda vuelta del 25 de octubre— desató una catarata de repudios y memes.
Felicito a mi querido amigo @FlavioBolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. https://t.co/qKqHlfj3xI— Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) October 5, 2026
Memes y reproches por su histórico vínculo con el PT
🇦🇷🇧🇷 | La importancia de la alianza estratégica entre Argentina y Brasil. https://t.co/4ulOqdg7qr— Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) November 8, 2023
El giro ideológico del funcionario provocó reacciones inmediatas en las redes sociales:
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El contraste con 2015 y 2022: Usuarios recordaron que cuando Scioli fue candidato presidencial del peronismo contó con el respaldo explícito de Lula da Silva, a quien defendió activamente incluso durante su gestión como embajador argentino en Brasil, además de haber abrazado la postulación del líder del PT que lo devolvió a la presidencia.
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Reacciones virulentas: En las plataformas digitales se multiplicaron comparaciones fotográficas bajo la consigna “elige a tu Scioli favorito”, acompañadas por duras críticas como la frase viral "Ni Judas se atrevió a tanto".