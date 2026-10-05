Tapalqué: golpeó salvajemente a su pareja mientras bloqueaba los contactos del celular

Un indignante episodio de violencia de género ocurrido en la ciudad de Tapalqué conmociona al centro de la provincia de Buenos Aires. Una joven identificada como Agustina R. logró grabar en secreto con su celular el momento exacto en el que su pareja la golpeaba brutalmente mientras tomaba su teléfono para borrarle contactos masculinos y eliminar contenido de sus perfiles personales.

Pese a la contundencia del video que se viralizó en las últimas horas y la gravedad de las imputaciones penales, el agresor, Rodrigo Daniel Carrica, sigue en libertad y camina sin restricciones por las calles del municipio.

"Es lo que vos te mereces": la violencia registrada en video

#ViolenciaDeGénero 😡📹 Lacra golpeó a su pareja y le borró sus contactos varones de redes en Tapalqué: Fue filmado Un nuevo hecho de violencia de género se dio a conocer en las últimas horas en Tapalqué, donde una mujer logró filmar a su pareja mientras la golpeaba brutalmente y al mismo tiempo le borraba sus contactos varones y eliminaba posteos suyos de redes sociales. 📌 El caso se dio a conocer en las últimas horas y rápidamente se viralizó por la v1olencia de las imágenes. 📌 El violento, identificado, nunca fue detenido y camina libremente por las calles de esta ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires. 📌 El fiscal que entiende en la causa es Marcelo Fernández, titular de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Azul. 📌 La víctima, Agustina R., dio a conocer el hecho tras recibir silencio de parte de la Justicia bonaerense. 🗣️ En declaraciones televisivas, Agustina relató que la familia y la propia Justicia protegen a esta lacra inmunda, y que la madre del acusado le ofreció dinero para que no lo denunciara. 👨🏽‍⚖️ Agregó que la Justicia le dictó una orden de restricción perimetral en las últimas horas, tras la viralización de las imágenes a nivel nacional. 💬 ¿Qué te parece que hay que hacer con este tipo de sujetos violentos? 👉 Seguinos si querés ver más contenidos así 👈 #Violencia #agression #Tapalqué #Justicia #Inseguridad #Desprotección #PBA #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 3, 2026

En la filmación captada por la víctima mientras intentaba cubrirse del ataque, se observa a Carrica propinándole golpes de mano abierta en forma consecutiva. Ante las suplicas desesperadas de la mujer para que detuviera la agresión, el acusado le espetó: “Que no te voy a pegar, hija de puta. Es lo que vos te mereces”.

Agustina decidió difundir las imágenes ante el silencio y la falta de respuestas de las autoridades locales:

Petición de impunidad: En declaraciones televisivas, la joven reveló que la familia del acusado la contactó para ofrecerle dinero a cambio de no radicar la denuncia.

Perimetral tras la viralización: La Justicia bonaerense recién emitió una orden de restricción de acercamiento luego de que el material audiovisual tomara alcance mediático nacional.

Imputación penal en la UFI N° 1 de Azul

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Azul, conducida por el fiscal Marcelo Fernández. El expediente judicial contra Carrica contempla acusaciones por:

Amenazas agravadas con arma (dos hechos).

Lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género (dos hechos).

Privación ilegal de la libertad agravada.

A pesar de la acumulación de delitos graves y el riesgo explícito para la víctima, el juzgado interviniente aún no dispuso la orden de detención efectiva contra el agresor.