lunes 05 de octubre de 2026 - Edición Nº4580

Policiales y Judiciales | 5 oct 2026

VIOLENCIA DE GÉNERO

Tapalqué: golpeó salvajemente a su pareja mientras bloqueaba los contactos del celular

La víctima registró el ataque con su teléfono mientras el hombre le asestaba golpes de mano abierta y eliminaba publicaciones de sus redes sociales. El agresor no fue detenido por la Justicia.

El agresor fue grabado mientras atacaba a golpes a su pareja y bloqueaba contactos de su celular.
TAGS: VIOLENCIA DE GéNERO, VIOLENCIA, TAPALQUé, GOLPES, RODRIGO CARRICA

Un indignante episodio de violencia de género ocurrido en la ciudad de Tapalqué conmociona al centro de la provincia de Buenos Aires. Una joven identificada como Agustina R. logró grabar en secreto con su celular el momento exacto en el que su pareja la golpeaba brutalmente mientras tomaba su teléfono para borrarle contactos masculinos y eliminar contenido de sus perfiles personales.

Pese a la contundencia del video que se viralizó en las últimas horas y la gravedad de las imputaciones penales, el agresor, Rodrigo Daniel Carrica, sigue en libertad y camina sin restricciones por las calles del municipio.

"Es lo que vos te mereces": la violencia registrada en video

En la filmación captada por la víctima mientras intentaba cubrirse del ataque, se observa a Carrica propinándole golpes de mano abierta en forma consecutiva. Ante las suplicas desesperadas de la mujer para que detuviera la agresión, el acusado le espetó: “Que no te voy a pegar, hija de puta. Es lo que vos te mereces”.

Agustina decidió difundir las imágenes ante el silencio y la falta de respuestas de las autoridades locales:

  • Petición de impunidad: En declaraciones televisivas, la joven reveló que la familia del acusado la contactó para ofrecerle dinero a cambio de no radicar la denuncia.

  • Perimetral tras la viralización: La Justicia bonaerense recién emitió una orden de restricción de acercamiento luego de que el material audiovisual tomara alcance mediático nacional.

Imputación penal en la UFI N° 1 de Azul

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Azul, conducida por el fiscal Marcelo Fernández. El expediente judicial contra Carrica contempla acusaciones por:

  • Amenazas agravadas con arma (dos hechos).

  • Lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género (dos hechos).

  • Privación ilegal de la libertad agravada.

A pesar de la acumulación de delitos graves y el riesgo explícito para la víctima, el juzgado interviniente aún no dispuso la orden de detención efectiva contra el agresor.

Más Noticias