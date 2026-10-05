Vicente López celebró la Semana del Deporte tras una histórica distinción

El municipio de Vicente López fue reconocido por primera vez en su historia como Ciudad Americana del Deporte 2026, una prestigiosa distinción continental otorgada por la organización ACES América en mérito a las políticas públicas, la infraestructura y el fomento constante de la actividad física en la comuna.

Para festejar este logro internacional —compartido con casi 50 ciudades de 11 países de la región—, el distrito llevó adelante la Semana Americana del Deporte, una agenda de actividades comunitarias que culminó con un multitudinario evento en el Campo Nº3 del Vial Costero de Olivos.

Soledad Martínez: "Esta ciudad es un ejemplo de trabajo en equipo"

La intendenta Soledad Martínez participó del acto de clausura y resaltó el rol de los clubes de barrio y las instituciones locales en este hito institucional:

“Vicente López tiene un gran privilegio. Hay una red de clubes de barrio impresionante, algunos con una historia que trasciende a la propia ciudad. Tenemos deportistas que arrancan de chiquitos en esos clubes y que vuelven consagrados. Son deportistas de élite que ahora les pasan su experiencia a otros. Para mí es un orgullo como intendenta que logremos este reconocimiento”, expresó Martínez.

En esa misma línea, la jefa comunal subrayó: “Vicente López fue elegida Ciudad Americana del Deporte gracias al trabajo de todo un equipo. Convocamos a los deportistas, a los clubes y al sector privado. Nadie logra nada solo. Esta ciudad es un ejemplo: si nos juntamos como comunidad les ganamos a todos”.

Muestra deportiva, cultura urbana y homenaje a los medallistas

El evento de cierre —conducido por el periodista Toti Pasman— incluyó una nutrida grilla de actividades deportivas, recreativas y culturales:

Cultura urbana y música: El skatepark fue escenario de exhibiciones de freestyle rap y danzas urbanas conducidas por Under MC y musicalizadas por Villa Diamante , con la participación de José Tapia, Lu Basterrica, Coco FDL, Julieta FDL, Rayo AKA Big Buda y Vid.

Muestra sobre ruedas: Se desarrollaron demostraciones del equipo de competición de Patín Vicente López, la Escuela de Patín y las escuelas de BMX Racing y Freestyle.

Cierre artístico y reconocimiento: El rapero Rayo AKA Big Buda interpretó la canción oficial de la Semana Americana junto a Black Papa en beatbox y una intervención de 12 bailarines con los colores locales.

Durante la ceremonia se distinguió a los atletas del distrito que obtuvieron medallas de oro en los Juegos Suramericanos 2026, destacándose la entrenadora de la selección de pádel Cecilia Reiter; Guillermo Osorio (pelota vasca); Jazmín Della Vedova (futsal); Alejo Sutter (escalada); Martina Barbetto y Carolina Scarponi (atletismo); la remera Katia Baluzzo; y las gimnastas Isabella Ajalla, Fila Dalinger, Rocío Saucedo, María Luz Navarro y Martina Begnes.