CABA: el 40% de los hogares con menos ingresos gasta la mitad en alquilar

El acceso a la vivienda en CABA se afianza como el principal cuello de botella económico para las familias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un exhaustivo relevamiento elaborado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) junto a la fundación Fundar reveló que el 40% de los hogares de menores ingresos destina más del 50% de sus recursos exclusivamente a pagar el alquiler.

El estudio, titulado "Una ciudad en transformación", repasa la evolución de la estructura del costo de vida porteño a lo largo de los últimos 13 años (2013-2026), reflejando cómo la inestabilidad económica desplazó los recursos familiares hacia los alquileres en CABA y las tarifas de servicios públicos, reduciendo drásticamente la capacidad de elección sobre consumos esenciales.

El impacto del mercado inmobiliario y el "electrocardiograma" de los precios

#Ingresos 💸🔴 Informe del INDEC: creció la desigualdad y la mitad de la población gana menos de $500.000 El Coeficiente de Gini registró un deterioro interanual al ubicarse en 0,428. El ingreso per cápita familiar promedio alcanzó los $688.496, con una brecha de 18 veces entre los deciles extremos. 📌 El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó el informe técnico de Evolución de la Distribución del Ingreso, correspondiente al segundo trimestre de 2026. 📌 Los datos sobre los 31 aglomerados urbanos reflejaron que el ingreso promedio per cápita familiar alcanzó los $688.496, mientras que la mediana del ingreso se ubicó en $500.000, lo que significa que la mitad de la población argentina percibe ingresos inferiores a ese monto. 📌 El 10% de la población con mayores ingresos promedió un ingreso per cápita de $2.221.170, mientras que el 10% más pobre percibió $124.142, exponiendo una diferencia de 18 veces entre los extremos de la pirámide social. 📌 Entre los asalariados (9,4 millones de personas), quienes cuentan con descuento jubilatorio registraron un ingreso promedio de $1.433.794. ⤵️ En contraste, los trabajadores informales (sin aportes) percibieron en promedio $706.204 (+24,9% interanual), marcando una brecha de más del 100%. 👩🏽‍🤝‍👨🏻 Disparidad de Género: Los varones alcanzaron un ingreso promedio de $1.266.369, mientras que las mujeres obtuvieron $927.252, reflejando una diferencia del 26,3%. 👉https://t.co/tXSBzVbr7y 💬 ¿Creés que en algún momento se revertirá la brecha de desigualdad que hay en el país? #Economía #INDEC #Salarios #Pobreza #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 2, 2026

El peso relativo de la vivienda y servicios públicos aumentó casi 25 puntos porcentuales en el presupuesto familiar porteño en el período analizado. Esta distorsión recortó la participación de rubros clave como indumentaria, equipamiento del hogar, educación y esparcimiento.

Al medir las canastas de consumo, el informe califica el costo de vida como un "electrocardiograma" por sus bruscos altibajos, con incrementos desiguales según el tipo de tenencia:

Hogares unipersonales propietarios: Registraron un encarecimiento del +25,2%.

Parejas jóvenes propietarias: Sufrieron una suba del +21,5%.

Familias propietarias con dos hijos: Tuvieron un aumento del +19,4%.

Parejas jóvenes inquilinas: Tuvo un alza del +11,4%, aunque parten de una base de vulnerabilidad mayor al no acumular capital en propiedades.

En el mercado inmobiliario, los valores de referencia mensuales de octubre de 2026 marcan un escenario complejo: un monoambiente se ubica en $700.000 (el principal obstáculo para los jóvenes que buscan independizarse), un departamento de 2 ambientes alcanza los $890.000 (absorbiendo más del 50% del ingreso familiar en sectores bajos) y las unidades de 3 ambientes oscilan entre $1.100.000 y $1.200.000, impulsando la cohabitación de varias generaciones para dividir gastos.

Segmentación social: brechas en salud y educación

La presión inflacionaria profundizó la polarización socioeconómica y territorial en el acceso a los servicios esenciales en la Capital Federal:

Brecha en la salud pública: El 54,5% de las personas del quintil de menores ingresos depende exclusivamente del sistema de salud público , frente a apenas un 3,1% en los sectores de mayores ingresos (una brecha de 51 puntos). En los jóvenes de 25 a 34 años, el uso del hospital público creció del 19,1% al 28,6% por la precarización laboral.

Privatización educativa territorial: La matrícula en escuelas privadas muestra marcadas diferencias geográficas. En la Comuna 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales), el 70,3% de los alumnos asiste a instituciones privadas, marcando una brecha de hasta 41 puntos respecto a las comunas del sur de la Ciudad.

Aislamiento digital y caída del encuentro presencial

Las restricciones presupuestarias y las transformaciones tecnológicas alteraron profundamente la sociabilidad y las rutinas comunitarias. Entre 2016 y 2023, el tiempo dedicado al encuentro social y vecinal cara a cara se redujo un 47%, pasando de 137,3 a 72,2 minutos diarios.

En sentido inverso, la mediación por pantallas creció con fuerza: el uso diario de celulares y computadoras subió un 56% (de 27,3 a 42,5 minutos), mientras que el consumo de televisión y video creció un 21% (hasta los 95,3 minutos diarios). La lectura, en tanto, quedó relegada a solo 9,2 minutos al día, demostrando cómo la incertidumbre económica repliega a los ciudadanos hacia consumos digitales dentro del hogar.