lunes 05 de octubre de 2026 - Edición Nº4580

Política | 5 oct 2026

IMPACTO REGIONAL

Tras la elección en Brasil, en el kicillofismo no ven terceras vías rumbo a 2027

El ministro de Gobierno Carlos Bianco analizó el escenario tras la primera vuelta en el país vecino y llamó a construir consensos amplios.

Axel Kicillof.
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El mapa político regional tras la primera vuelta de las elecciones en Brasil encendió las alarmas y reconfiguró el análisis estratégico dentro de la provincia de Buenos Aires. Desde el entorno de Axel Kicillof advierten que el proceso electoral brasileño confirmó una fuerte polarización y aseguraron que en la Argentina no habrá margen para terceras vías.

El encargado de transmitir el balance fue el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien analizó el resultado donde Flávio Bolsonaro aventajó a Lula da Silva y dejó definiciones de alto impacto para la interna del peronismo“Con la pureza ideológica no alcanza para ganar”.

Fuerte polarización, voto útil y desgaste de los oficialismos

El análisis de la gobernación bonaerense se centró en la dinámica de absorción del voto y la dificultad que enfrentan los oficialismos en toda América del Sur:

  • Fin de las terceras opciones: Bianco explicó que en Brasil se preveía que una tercera fuerza retuviera entre un 7% y 8% de los votos. Al no materializarse ese escenario, el electorado se dividió en dos grandes bloques. "Las sociedades están totalmente polarizadas. Me animo a decir que es lo que va a pasar el año próximo en Argentina", aseveró.

  • Castigo a las gestiones de turno: Se remarcó que, desde 2018 a la fecha, en 18 de 21 elecciones presidenciales sudamericanas se impuso la oposición, reflejando la insatisfacción social generalizada.

  • Fallo de las consultoras: El ministro calificó el desempeño de las encuestadoras como un "nuevo fracaso", al haber proyectado márgenes de victoria para Lula que no se reflejaron en las urnas.

El Movimiento Derecho al Futuro y las internas por las PASO

Frente a este diagnóstico, desde el kicillofismo fundamentaron la creación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio propio impulsado junto al gobernador Axel Kicillof para convocar a distintos sectores sociales:

  • Apertura y pragmatismo: El ministro recordó que el peronismo histórico agrupó expresiones de centro, izquierda, progresistas y sectores conservadores, rechazando las posturas puristas dentro del partido.

  • Búsqueda de consensos: "Si querés ganar una elección, con la pureza ideológica, lamentablemente, no alcanza. Tenés que ir a buscar a los más parecidos y lograr consensos básicos", enfatizó Bianco.

  • Defensa de las PASO: La dirigencia bonaerense remarcó que las diferencias dentro del espacio opositor deben dirimirse de forma democrática mediante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para ordenar las candidaturas.

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