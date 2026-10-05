Tras la elección en Brasil, en el kicillofismo no ven terceras vías rumbo a 2027

El mapa político regional tras la primera vuelta de las elecciones en Brasil encendió las alarmas y reconfiguró el análisis estratégico dentro de la provincia de Buenos Aires. Desde el entorno de Axel Kicillof advierten que el proceso electoral brasileño confirmó una fuerte polarización y aseguraron que en la Argentina no habrá margen para terceras vías.

El encargado de transmitir el balance fue el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien analizó el resultado donde Flávio Bolsonaro aventajó a Lula da Silva y dejó definiciones de alto impacto para la interna del peronismo: “Con la pureza ideológica no alcanza para ganar”.

Fuerte polarización, voto útil y desgaste de los oficialismos

#EleccionesEnBrasil 🇧🇷🔥 “Ni Judas se atrevió a tanto”: Scioli felicitó a su “amigo” Bolsonaro y en las redes lo destrozaron El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quedó en el centro de una fuerte polémica en las redes sociales luego de felicitar públicamente a Flávio Bolsonaro por su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva. 📌 “Felicito a mi querido amigo Flávio Bolsonaro por esta victoria en primera vuelta”, escribió Scioli en su cuenta oficial de X. 📌 El funcionario también destacó la “gran jornada democrática” protagonizada por el pueblo brasileño y acompañó su publicación con una fotografía junto al candidato del Partido Liberal. 📌 La reacción en las redes fue inmediata: numerosos usuarios recordaron el histórico vínculo político de Scioli con Lula y el Partido de los Trabajadores (PT). 📌 Entre memes y cuestionamientos, se viralizaron comparaciones entre distintas etapas políticas del actual funcionario y frases como “Ni Judas se atrevió a tanto”. 🤔 Las críticas apuntaron especialmente al contraste con el pasado reciente de Scioli. Cuando fue candidato presidencial del peronismo en 2015 contó con el respaldo explícito de Lula y, posteriormente, durante su gestión como embajador argentino en Brasil, mantuvo una estrecha relación con el dirigente del PT. 😱 También reaparecieron publicaciones de 2022 y 2023 en las que Scioli respaldaba a Lula y destacaba la alianza estratégica entre Argentina y Brasil. Ahora, su felicitación a Flávio Bolsonaro volvió a colocar en discusión su recorrido político y generó una catarata de comentarios, memes y reproches en las plataformas digitales. 👉 https://t.co/fjuMUEs5DW 💬 ¿Cómo interpretás los permanentes cambios de posicionamiento político de Daniel Scioli de los últimos años? #DanielScioli #FlavioBolsonaro #Lula #Brasil #EleccionesBrasil #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 5, 2026

El análisis de la gobernación bonaerense se centró en la dinámica de absorción del voto y la dificultad que enfrentan los oficialismos en toda América del Sur:

Fin de las terceras opciones: Bianco explicó que en Brasil se preveía que una tercera fuerza retuviera entre un 7% y 8% de los votos. Al no materializarse ese escenario, el electorado se dividió en dos grandes bloques. "Las sociedades están totalmente polarizadas. Me animo a decir que es lo que va a pasar el año próximo en Argentina" , aseveró.

Castigo a las gestiones de turno: Se remarcó que, desde 2018 a la fecha, en 18 de 21 elecciones presidenciales sudamericanas se impuso la oposición, reflejando la insatisfacción social generalizada.

Fallo de las consultoras: El ministro calificó el desempeño de las encuestadoras como un "nuevo fracaso", al haber proyectado márgenes de victoria para Lula que no se reflejaron en las urnas.

El Movimiento Derecho al Futuro y las internas por las PASO

Frente a este diagnóstico, desde el kicillofismo fundamentaron la creación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio propio impulsado junto al gobernador Axel Kicillof para convocar a distintos sectores sociales: