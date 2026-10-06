León XIV en Argentina: el turismo religioso prevé récords de asistencia e impacto económico

La confirmación de la venida del Papa León XIV a la Argentina comenzó a dinamizar la industria del turismo y los servicios. Tras casi cuatro décadas sin la presencia de un Pontífice en el país -la última fue de Juan Pablo II en 1987-, las proyecciones del sector anticipan una movilización masiva tanto de feligreses locales como internacionales.

El antecedente inmediato en Europa da una pauta del alcance global de estos acontecimientos. “Estamos seguros que la visita del Papa a Argentina generará un gran impacto. Para dar dimensión su reciente paso por Madrid atrajo un estimado de 1,8 millones de asistentes”, expresó Carlos Cendra, director de Marketing de Data Appeal Mabrian.

Impacto económico y dinamización del comercio local

Según análisis realizados por Data Appeal Mabrian la visita del Papa en Madrid motorizó el 78 % del gasto turístico adicional entre transportes, alojamientos y otros servicios hoteleros- gastronómicos.

Este consumo adicional no solo beneficia a las grandes cadenas hoteleras, sino que irriga de manera directa en la red de comercios de cercanía y proveedores gastronómicos de las zonas de influencia.

“Creemos que estos eventos religiosos generan un efecto multiplicador impactando en los negocios locales y en ítems como transportes que aseguran el desplazamiento de los feligreses. En este caso la provincia de Buenos Aires y Córdoba se harán eco de un gran movimiento de seguidores locales e internacionales para presenciar la venida del Pontífice a la Argentina”, analizó Cendra.

Córdoba y Buenos Aires, en el centro de la demanda

Los grandes eventos religiosos movilizan el turismo. En este caso, la próxima visita del Papa León XIV ya refleja un alto interés por parte de viajeros locales pero también visitantes de países limítrofes. Según lo que se observa en empresas miembros del Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viaje (FACVE), Buenos Aires (Luján, General Rodríguez y Pilar, entre otras) y Córdoba registran gran caudal de consultas para alojamiento y traslados en las fechas en las que el Papa se hará presente en nuestro país.

“Además de los viajeros argentinos, se observan consultas desde Chile, Perú y Brasil dentro del top de demanda, lo que confirma el atractivo del acontecimiento para toda la región”, proyecta Carlos Núñez, director ejecutivo del FACVE.

El peso del turismo religioso a nivel global

El turismo religioso es una de las vertientes con mayor crecimiento constante. Según estimaciones relevadas por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el turismo religioso representa el 20 % del movimiento turístico global, impulsado por más de 1.100 eventos y fiestas patronales registradas en el país.

Con la llegada del Santo Padre, los analistas prevén un salto cualitativo en la visibilidad internacional de la Argentina como destino de fe, posicionando nuevamente al país en la agenda pública global.