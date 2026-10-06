martes 06 de octubre de 2026 - Edición Nº4581

Deportes | 6 oct 2026

Fútbol

Fan Fest AFA “Gracias Leo” en Ciudad Universitaria

Se trata una jornada especial que se desarrollará hasta la medianoche. Habrá música en vivo, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y la participación de artistas, invitados, influencers y streamers.

Una jornada muy especial.
TAGS: LIONEL MESSI, SUBTE, ESTADIO MONUMENTAL, CIUDAD UNIVERSITARIA, SERGIO GOYCOCHEA

Desde el mediodía, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria será el escenario del Fan Fest AFA “Gracias, Leo”, una jornada especial que se desarrollará hasta las 24 y donde habrá música en vivo, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y la participación de artistas, invitados, influencers y streamers.

Uno de los principales momentos será la transmisión en pantalla gigante del partido amistoso Argentina-Benín, previsto para las 20.

La programación musical incluirá los shows de Kapanga, de 17.30 a 18.30, y La T y La M, de 18.30 a 19.30, además de DJs y distintas propuestas de entretenimiento durante toda la jornada.

La conducción de la previa estará a cargo de Sergio Goycochea, quien también participará en juegos y desafíos con el público, entre ellos, la experiencia “Penales con Goyco”.

El Fan Fest contará además con espacios gastronómicos, activaciones, propuestas vinculadas al fútbol y un photo opportunity con las principales copas conquistadas por la Selección argentina: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

También participarán referentes del mundo del streaming y el entretenimiento, que realizarán una transmisión en vivo desde el predio.

La jornada finalizará después del partido, con una propuesta artística y musical hasta la medianoche. Las entradas están en venta por la plataforma deportick. 

En el Monumental, las puertas se abrirán a las 16, cuatro horas antes del comienzo del amistoso entre Argentina y Benín. El operativo de seguridad y los cortes de calles en la zona comenzarán desde el mediodía.

La Ciudad recomienda llegar con la mayor anticipación posible para facilitar los controles de acceso, evitar demoras y agilizar el ingreso al estadio.

En el operativo trabajarán más de mil efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con personal de seguridad privada, agentes de tránsito y de prevención. Se establecerán tres anillos de seguridad y controles de acceso para verificar las entradas.

También se aplicarán los controles correspondientes al programa Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos. El operativo estará coordinado por el Comité de Seguridad en el Fútbol y el Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

Cortes en River por la despedida de Lionel Messi

  • Corte parcial de avenida Figueroa Alcorta entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.
  • Corte total de avenida Figueroa Alcorta entre avenida Udaondo y Monroe.
  • Corte total de avenida Udaondo entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo.

  • Corte total de Campos Salles y Ricchieri entre avenida Del Libertador y Udaondo.
  • Corte total de los ingresos por Cantilo al Puente Labruna.
  • Corte total del Puente Labruna entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.

El Subte extiende su horario

Subterráneos de Buenos Aires presta este martes un servicio especial en la Línea D a fin de facilitar la movilidad y desconcentración del partido despedida de Lionel Messi, que se disputará en el Estadio Monumental.

En este sentido, tras el partido de Argentina vs. Benin, el servicio funcionará hasta la 1:30. De esta manera, una vez finalizado el horario habitual, los trenes continuarán saliendo de la estación Congreso de Tucumán, la más cercana al estadio, y los usuarios podrán descender en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

La extensión horaria del Subte busca reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas.

Esta modalidad de extensión ya ha sido implementada con éxito durante los partidos nocturnos que se disputan en el Estadio Monumental, y por los recitales masivos como Lali, Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, entre otras.

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