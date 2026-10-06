martes 06 de octubre de 2026 - Edición Nº4581

Municipios | 6 oct 2026

Clima

Establecen el nivel de alerta “amarillo” por tormentas para el miércoles en La Plata

Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas, chaparrones intensos y ocasional caída de granizo. El Municipio dispuso tareas de prevención y monitoreo.

Pasados por agua.
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La Municipalidad de La Plata estableció el Nivel de Atención del Riesgo “amarillo” por tormentas entre las 10 y 18 horas del miércoles 7 de octubre en La Plata.

“Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas, chaparrones intensos y ocasional caída de granizo”, detalló la comuna en su parte hidrometeorológico.

Frente a esta situación, el Municipio lleva adelante trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Recomendaciones y vías de comunicación

Se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro en el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Asimismo, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X “ClimaMLP”. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.

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