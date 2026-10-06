Establecen el nivel de alerta “amarillo” por tormentas para el miércoles en La Plata

La Municipalidad de La Plata estableció el Nivel de Atención del Riesgo “amarillo” por tormentas entre las 10 y 18 horas del miércoles 7 de octubre en La Plata.

“Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas, chaparrones intensos y ocasional caída de granizo”, detalló la comuna en su parte hidrometeorológico.

Frente a esta situación, el Municipio lleva adelante trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Recomendaciones y vías de comunicación

Se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro en el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Asimismo, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

08:00 h> Subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS entre las 10 y 18 h del miércoles 7 en la ciudad de La Plata; algunas podrían ser localmente fuertes con ráfagas, chaparrones intensos y ocasional caída de granizo. https://t.co/3eo7fFimLm — Clima La Plata (@ClimaMLP) October 6, 2026

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X “ClimaMLP”. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.