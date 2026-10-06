Municipios | 6 oct 2026
Clima
Establecen el nivel de alerta “amarillo” por tormentas para el miércoles en La Plata
Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas, chaparrones intensos y ocasional caída de granizo. El Municipio dispuso tareas de prevención y monitoreo.
La Municipalidad de La Plata estableció el Nivel de Atención del Riesgo “amarillo” por tormentas entre las 10 y 18 horas del miércoles 7 de octubre en La Plata.
“Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas, chaparrones intensos y ocasional caída de granizo”, detalló la comuna en su parte hidrometeorológico.
Frente a esta situación, el Municipio lleva adelante trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.
Recomendaciones y vías de comunicación
Se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro en el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.
Asimismo, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.
08:00 h> Subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS entre las 10 y 18 h del miércoles 7 en la ciudad de La Plata; algunas podrían ser localmente fuertes con ráfagas, chaparrones intensos y ocasional caída de granizo. https://t.co/3eo7fFimLm— Clima La Plata (@ClimaMLP) October 6, 2026
Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X “ClimaMLP”. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.