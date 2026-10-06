Polémica en Ensenada: quedó libre el conductor que provocó la muerte de un bebé de 10 días

Una tragedia vial conmociona a Punta Lara luego de un choque múltiple ocurrido durante la jornada del domingo sobre la avenida Almirante Brown, entre las calles 106 y 108, que terminó con la muerte de un bebé de apenas 10 días, identificado como Tadeo Ledesma.

El siniestro involucró a tres vehículos: una Ford Ecosport, un Volkswagen y una camioneta Fiat Fiorino. Por causas que todavía son materia de investigación, la Ecosport colisionó con los otros dos rodados.

Como consecuencia del impacto, varias personas resultaron heridas y debieron ser asistidas por los servicios de emergencia. Entre los afectados había dos menores de edad, quienes fueron trasladados al Hospital de Niños de La Plata para recibir atención especializada.

Murió durante la madrugada

La situación más grave correspondió al bebé de apenas diez días, que había sido trasladado junto a otros heridos al Hospital de Niños.

Durante la madrugada, las autoridades recibieron la confirmación de su fallecimiento, por lo que la investigación fue recaratulada como “homicidio culposo”.

En tanto, una niña de tres años también permanecía bajo atención médica, al igual que los demás ocupantes de los vehículos involucrados en el accidente.

Según consta en las actuaciones policiales, en el lugar quedaron involucrados una Ford Ecosport gris, un Volkswagen rojo y una Fiat Fiorino gris.

La Ford Ecosport era conducida por un hombre de 66 años, mientras que los otros vehículos eran ocupados por distintas personas que resultaron afectadas por la violenta colisión. Tras el impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas y trasladarlas a distintos centros de salud.

Conductor liberado

El conductor de la Ford EcoSport quedó en libertad en las últimas horas, según confirmaron fuentes oficiales.

Se trata de Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien había sido demorado luego del accidente ocurrido el domingo por la noche en la zona de Almirante Brown y 106, en Ensenada.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda de Ensenada, donde fue fichado y quedó imputado en una causa por homicidio culposo. Sin embargo, tras las primeras actuaciones recuperó la libertad.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 10 de La Plata, especializada en delitos culposos, que continúa con las medidas destinadas a establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro.

El accidente había tenido como consecuencia más grave la muerte de Tadeo Ledesma, un bebé de apenas diez días que viajaba junto a su familia.

El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, pero murió como consecuencia de las graves heridas sufridas durante el impacto. Su hermana, de tres años, también resultó herida y fue trasladada al mismo centro asistencial.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la EcoSport conducida por Pacheco impactó contra otros dos vehículos. Las cámaras de seguridad municipales registraron la secuencia y las imágenes forman parte de las pruebas que serán analizadas por los investigadores.

La causa continúa bajo investigación

La decisión de mantener a Pacheco en libertad se produjo mientras continúa la investigación por homicidio culposo, una figura que contempla los casos en los que una muerte se produce como consecuencia de una conducta imprudente, negligente o antirreglamentaria.

Los vehículos involucrados permanecen secuestrados para las correspondientes pericias y la fiscalía deberá determinar, a partir de las imágenes, los peritajes y los testimonios reunidos, cómo se produjo la colisión y qué responsabilidad corresponde a cada uno de los conductores.