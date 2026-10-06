Vicente López celebró la Semana Americana del Deporte tras ser distinguido internacionalmente

Vicente López fue reconocida por primera vez en su historia como Ciudad Americana del Deporte 2026, una distinción otorgada por ACES América, organización que reconoce a ciudades del continente por su compromiso con la promoción del deporte y la actividad física.

El galardón contempla aspectos como las políticas deportivas, la infraestructura, la participación de clubes e instituciones y el desarrollo de iniciativas que fomentan la práctica deportiva en la comunidad.

En ese marco, el municipio llevó adelante la Semana Americana del Deporte, una iniciativa que reunió durante varios días propuestas deportivas y culturales en distintos puntos del partido y que culminó con una jornada en el Campo Nº 3 del Vial Costero de Olivos, junto a vecinos, deportistas y representantes de clubes y entidades del distrito.

“Vicente López tiene un gran privilegio. Hay una red de clubes de barrio impresionante, algunos con una historia que trasciende a la propia ciudad. Tenemos deportistas que arrancan de chiquitos en esos clubes y que vuelven consagrados. Son deportistas de élite que ahora les pasan su experiencia a otros. Para mí es un orgullo como intendenta de esta ciudad que logremos este reconocimiento”, ponderó la intendenta Soledad Martínez tras participar del evento de cierre.

Asimismo, puso de relieve que “Vicente López fue elegida Ciudad Americana del Deporte gracias al trabajo de todo un equipo. Convocamos a los deportistas, a los clubes y al sector privado. Nadie logra nada solo. Esta ciudad es un ejemplo: si nos juntamos como comunidad les ganamos a todos”.

A lo largo de la semana se desarrollaron distintas propuestas vinculadas al deporte y la actividad física, en una iniciativa que compartió actividades y objetivos con casi 50 ciudades de 11 países de la región, entre ellos Brasil, México y Costa Rica.

El cierre contó con la presencia de deportistas de Vicente López de distintas disciplinas, entre ellos representantes y entrenadores con participación y medallas en competencias internacionales. Entre los invitados estuvieron Cecilia Reiter, entrenadora de la selección de pádel que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026; Katia Baluzzo, representante de remo; y las gimnastas Isabella Ajalla, Fila Dalinger, Rocío Saucedo, María Luz Navarro y Martina Begnes.

Además, estuvieron representadas disciplinas como hockey, handball, patín carrera, BMX, atletismo, remo, tenis, gimnasia artística, natación, pelota vasca, futsal, escalada, vela y patín artístico.

La jornada comenzó con exhibiciones de danzas urbanas y freestyle rap en el skatepark, conducidas por Under MC y musicalizadas por Villa Diamante. Participaron José Tapia y Lu Basterrica, en popping; Coco FDL y Julieta FDL, en breakdance y hip hop; y Rayo AKA Big Buda y Vid, en freestyle. En las pistas también se desarrolló una propuesta multideportiva con el equipo de competición de Patín Vicente López, la Escuela de Patín, la Escuela de BMX Racing y BMX Freestyle.

Luego se realizó el acto principal, conducido por el periodista Toti Pasman, con la presentación de un video resumen de la Semana Americana del Deporte y un reconocimiento a los deportistas, clubes y entidades que forman parte de la comunidad deportiva de Vicente López.

El cierre estuvo a cargo de Rayo AKA Big Buda, quien presentó la canción original de la Semana Americana del Deporte acompañado por Black Papa en beatbox y 12 bailarines, que realizaron una intervención con los colores y las banderas de Vicente López.

Entre otros deportistas locales que representaron a Vicente López y obtuvieron medallas de oro en los Juegos Suramericanos disputados en Santa Fe, se encuentran Guillermo Osorio, en pelota vasca; Jazmín Della Vedova, en futsal; Alejo Sutter, en escalada; y Martina Barbetto y Carolina Scarponi, en atletismo.

Con el deporte como punto de encuentro, la Semana Americana cerró una serie de jornadas en las que vecinos de todas las edades pudieron compartir actividades, conocer nuevas disciplinas y celebrar a quienes representan a Vicente López en competencias nacionales e internacionales, en un año especial para el municipio como Ciudad Americana del Deporte.

