Explotación de litio: Karina Milei se mostró con dos gobernadores peronistas aliados

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, participaron de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto, ubicado en el límite entre Salta y Catamarca.

La actividad también cobró relevancia política, ya que los altos funcionarios se mostraron junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil, dos peronistas colaboriacionistas con la Casa Rosada.

También estuvieron presentes en la ceremonia el embajador de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el presidente de POSCO Argentina, Park Hyeon; y el director de Operaciones Industriales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Lew. Durante la actividad se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar en el desarrollo de las etapas III y IV de la iniciativa, que permitirá alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio.

Según se informó oficialmente, POSCO Argentina está presente en el país desde 2018 y desarrolla el Proyecto Sal de Oro en las provincias de Salta y Catamarca. Actualmente, opera una Planta de Hidróxido de Litio con una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales, a la que se suma la nueva Planta de Carbonato de Litio, con una capacidad de 23.000 toneladas anuales.

También dieron cuenta que el proyecto ha contribuido a la generación de más de 5.000 puestos de trabajo, incluidos más de 600 empleos directos en POSCO Argentina. Además, la compañía trabaja junto a más de 270 proveedores locales y desarrolla iniciativas destinadas a las comunidades locales y originarias, entre ellas programas de capacitación en oficios, becas, asistencia médica, visitas educativas y acciones de desarrollo comunitario.

Este mes Catamarca dará un paso histórico: cuatro grandes proyectos de litio inaugurarán nuevas plantas y ampliaciones productivas en nuestra provincia. POSCO pondrá en marcha la Planta N° 2 de Sal de Oro; Río Tinto iniciará la nueva planta de Sal de Vida y la expansión de Fénix 1B; y Galan Lithium inaugurará su planta en Hombre Muerto Oeste. Este presente es resultado de años de trabajo entre el Estado, las empresas y las comunidades, y de generar condiciones para que las inversiones lleguen y se consoliden. Hoy, con herramientas como el RIGI, Catamarca atrae proyectos de escala mundial que fortalecen nuestro lugar en la transición energética. Lo más importante es lo que este crecimiento deja en nuestra tierra: más empleo para los catamarqueños, más oportunidades para nuestros proveedores, mayores exportaciones y regalías, y más recursos para transformar el desarrollo minero en infraestructura y mejores condiciones de vida en toda la provincia. — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) October 5, 2026

Finalmente, ponderaron que la inauguración de la nueva Planta de Carbonato de Litio constituye una nueva etapa en el plan de crecimiento e inversión de POSCO Argentina, orientado a ampliar su capacidad productiva y continuar con el desarrollo del proyecto en la región.

