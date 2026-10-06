Sorpresa en Quilmes: apareció un lobo marino en las escalinatas que bajan al río

La Municipalidad de Quilmes informó que durante las últimas horas fue encontrado en la zona de la ribera local un pequeño lobo marino que se hallaba en un estado desmejorado. El animal fue puesto a resguardo por personal de la Subsecretaría de Zoonosis y Protección Animal local y derivado a Fundación Temaikén para su correcto cuidado.

Al respecto, la subsecretaria de Zoonosis y Protección Animal, Pamela Dreher, comentó que “generalmente son animales que son golpeados por alguna embarcación o están enfermos, se desorientan, no pueden nadar y salen a la costa para refugiarse”.

“Lo que recomendamos a los vecinos, obviamente, es no tocar ni acercarse al animal y dar aviso a Defensa Civil o Guardavidas, telefónicamente al 103. Allí tenemos comunicación constante con todos nuestros compañeros y acudimos al rescate de la fauna”, completó la funcionaria.

Todo comenzó en horas de la mañana, cuando vecinos observaron al animal en las escalinatas que bajan hacia el río, a la altura del Centro Tradicionalista Fortín Quilmes. Posteriormente, dieron aviso en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de La Ribera, quienes derivaron el caso a la Subsecretaría de Zoonosis y Protección Animal, debido a que informaban también que el ejemplar estaba bastante desmejorado.

Cabe destacar que Quilmes es el único Municipio del país que tiene Subsecretaría de Zoonosis, ya que rn el resto tiene el rango de Dirección. En este marco, el personal de la citada área comunal llegó rápidamente al lugar, hicieron la captura y transportaron al animal para ponerlo a resguardo. Posteriormente, se comunicaron con Fundación Temaikén, organismo con el que se trabaja articuladamente en los casos de fauna marina, quienes autorizaron el ingreso y pidieron el traslado urgente, por el delicado estado del animal.

Cabe recordar que no es la primera vez que se rescata fauna marina la zona, puesto que en la ribera de Quilmes y de Bernal se han encontrado varios registros de lobos marinos, en su mayoría ejemplares jóvenes, así como también tortugas verdes de mar y elefantes marinos. En todas las ocasiones también hubo trabajo en coordinación y apoyo con Fundación Temaikèn, quienes posteriormente, con los profesionales idóneos, llevan a cabo la liberación correspondiente.