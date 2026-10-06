Julio Alak inauguró obra clave para prevenir anegamientos en El Rincón

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró este martes la obra de mejorado de calle ejecutada por la Municipalidad en 136 entre 428 y 438, en la localidad de El Rincón, que incluyó además trabajos hidráulicos.

Seguimos mejorando la infraestructura de los barrios. En la localidad de El Rincón, inauguramos el mejorado de la calle 136 entre 428 y 438, junto con trabajos hidráulicos que incluyeron el recambio de cañerías y zanjeo. Una obra que ayuda a prevenir anegamientos y mejora la circulación de quienes viven y transitan por la zona. — Julio Alak (@Julio_Alak) October 6, 2026

“Estamos avanzando con obras que mejoran la infraestructura de los barrios y dan respuesta a necesidades concretas de los vecinos, tanto en materia de circulación como de prevención de anegamientos”, sostuvo el alcalde.

La intervención contempló el recambio de cañerías en todo el tramo, tareas de zanjeo y el mejorado de la calle de tierra con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema de desagüe y mejorar las condiciones de circulación en la zona.

Los trabajos se llevaron adelante en el marco del Plan “1000 Cuadras”, una iniciativa de la Municipalidad que contempla obras de pavimentación y rehabilitación vial, mejoras en la red pluvial y trabajos complementarios en aceras y equipamiento urbano.