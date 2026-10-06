El intérprete más joven de Raphael: su sueño es conocer al cantante español

El intérprete más joven de Raphael, uno de los cantantes emblemáticos de la música en español, es un niño argentino. Se llama Nahuel Dana Weisz y tiene solo 10 años. “Lo descubrí a los 8, en la casa de mi abuela”, afirma el pequeño artista.

Bajo la atenta mirada de su madre Ivana y su abuela Graciela, Nahuel cuenta que, “Desde el fondo de mi alma” fue la primera canción que llegó a sus oídos. “Apenas comencé a escucharla, me encantó”, admite Nahuel sonriendo.

En ese momento, como muchos niños y jóvenes que no vivieron la época de oro de sus ídolos, comenzó a investigar sobre Raphael en YouTube. Desde las películas y los shows, hasta las entrevistas en programas televisivos. Posteriormente, en su afán de interiorizarse más, incorporó Spotify.

En ambas redes, el acuariano fue descubriendo “Yo soy aquel”, “No vuelvas” y “Sin un adiós”, entre otros grandes éxitos del divo de la balada romántica. “A partir de allí, me hice fanático”, asegura Nahuel que nació y se crio en un hogar donde se escucha música y hay instrumentos.

Pese a su corta edad, el fanatismo por Raphael o Miguel Rafael Martos Sánchez (la verdadera identidad del vocalista que vendió más 70 millones de discos en 5 continentes y hasta 7 idiomas) se fue acrecentando. Al punto que, se autoimpuso un apodo artístico único e inigualable: Raphauel. “A la hora de crearlo, me basé en la primera parte de la palabra Raphael y en el final de mi nombre”, argumenta.

A partir de allí, Raphauel comenzó a interpretar canciones de su ídolo. “¿Te hago un show?”, es la frase que dispara a sus amigos, a su núcleo familiar, a locales comerciales y a personas o sitios donde surge la posibilidad.

Su momento cúlmine lo vivió en febrero de este año en el lobby del Enjoy Punta del Este (ex Conrad). Allí, cuando estaba cantando, con acompañamiento de Matías Banacore, pianista del hotel uruguayo, apareció Carmen Barbieri.

“Ella se dirigía a ver un show de Diego Torres. Al verla, mi abuela la invitó a que se acerque a escucharme. En ese momento, interpreté ‘Yo soy aquel’. Su secretaria, Melanie, registró el momento con el celular y lo subió al Instagram, algo que me produjo mucha alegría”, revela con orgullo Nahuel.

El posteo, que suma miles de reproducciones, está acompañado por un texto elogioso de la conductora televisiva de Con Carmen (en Canal 9): “Que lindo encontrar un niño tan talentoso y luminoso. No solo por su voz, sino por su actitud y esa forma tan especial de interpretar y emocionar. Porque el verdadero talento se siente, se vive... y él lo tiene. En el hotel, con su abuela, un placer escucharlo y verlo”.

Actualmente, el nativo de la localidad bonaerense de Olivos, que cursa 5° grado en la escuela bilingüe St. Nicholas' School, le dedica tiempo a la formación musical. “Prefiero mil veces canto que el colegio”, desliza con picardía el pequeño que estudia canto en el Instituto de Artes Escénicas “Acción” y toma clases en la Escuelas de Canto de Fran Brunetta.

Aunque han pasado pocos meses, Nahuel percibe que los conocimientos brindados por los profesionales de ambos centros le están brindando una base sólida. “Siento que he avanzado en el canto”, enfatiza el cantante señalando que “apenas escucho una canción, al tercer día ya me la sé”.

Del ascendente avance no tiene dudas, la máxima impulsora de Raphauel. “Mi nieto es la luz de mis ojos. Que él materialice la que a mí me gusta, es sublime. En definitiva, es la materialización de lo que uno deja en la tierra”, sostiene la integrante de clubes de fans de Raphael de 81 años.

Mientras espera el estreno de “Aquel”, la miniserie de ocho capítulos inspirada en la vida de su ídolo, que Netflix lanzará en su plataforma, a partir del 9 de octubre (la premiere para la prensa española se hizo el martes 29 de septiembre), Graciela exterioriza su máximo sueño.

“Quiero que Raphael conozca a Nahuel”, concluye comentando que hace varios meses compró los tickets para ver el concierto que uno de los showmen más influyentes del mundo hispano brindará el 17 y el 19 de octubre, respectivamente, en el Teatro Gran Rex, de Buenos Aires, Argentina.

