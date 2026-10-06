Kicillof y Cascallares inauguraron un centro de salud en Burzaco

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado provincial Mariano Cascallares encabezaron este martes una importante jornada de trabajo en el municipio de Almirante Brown, donde inauguraron el nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Floreal Ferrara” en la localidad de Burzaco. Del acto participaron también el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y el intendente local Juan Fabiani.

Durante la presentación del CAPS número 213 de la gestión provincial, el mandatario bonaerense cuestionó las políticas del Ejecutivo nacional: “Sostenemos con convicción que la salud no puede ser tratada como un negocio, sino como un derecho que debe garantizarse para todos y todas. Por eso, aún mientras el Gobierno nacional deserta de sus obligaciones, nosotros seguimos transformando el modelo de atención para darle respuestas concretas a la gente”.

Una inversión de $3.415 millones para fortalecer la salud pública

El nuevo edificio del CAPS “Floreal Ferrara”, ubicado en el barrio San Pablo de Burzaco, requirió una inversión provincial de $3.415 millones y cuenta con equipamiento completo para la atención primaria de los vecinos de la zona:

Consultorios equipados: Dispone de cuatro consultorios de atención general, uno odontológico y uno ginecológico.

Servicios complementarios: Incluye vacunatorio, enfermería, farmacia y un Salón de Usos Múltiples (SUM).

Durante el corte de cintas, Mariano Cascallares ponderó el trabajo articulado con la gestión bonaerense: "Frente a la ausencia del Gobierno nacional, tenemos un Estado provincial eficiente, que sigue proyectando obras e inaugurando infraestructura indispensable para los vecinos: celebramos este nuevo edificio, totalmente equipado, que va a permitir brindar una mejor salud pública en el distrito”.

Recorrida por la 8° Expo Inclusión y la Feria del Libro

La agenda institucional en Almirante Brown incluyó una visita a la 8° edición de la Expo Inclusión junto al ministro de Trabajo, Walter Correa. Se trata de una feria de empleo destinada a promover la inserción laboral de personas con discapacidad mediante talleres, orientación y el Congreso “Discapacidad y Empresas”.

“En este espacio queda demostrado el valor del trabajo articulado con responsabilidad social: no se trata de falsas antinomias entre el Estado y el sector privado, sino de coordinar esfuerzos para generar nuevas oportunidades”, sostuvo Kicillof.

Asimismo, las autoridades participaron de la apertura de la 10° Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), que se desarrollará hasta el 11 de octubre bajo el lema “Más libros, más memoria”, acompañados por representantes diplomáticos de Irlanda, Italia y Paraguay.

Equipamiento municipal, ambiental y leasing de Banco Provincia

Para finalizar la jornada, las autoridades hicieron entrega de bienes e insumos clave para el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios del municipio: