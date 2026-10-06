Encuesta: el 57% de los argentinos exige un cambio total de rumbo económico

Un contundente relevamiento de la consultora Management & Fit, correspondiente a octubre, expone el creciente malestar social frente a la coyuntura del país: un 57,5% de los argentinos se manifestó a favor de un cambio total en las políticas económicas y en el equipo de gestión del gobierno nacional.

El estudio nacional revela además una transformación histórica en la agenda de preocupaciones ciudadanas: por primera vez desde 2012, la desocupación desplazó a la inflación como el problema más grave de la Argentina.

La desocupación al frente de los problemas nacionales

La desocupación es el principal problema del país para los argentinos, según la última medición nacional de M&F. 7 de cada 10 personas dicen que su principal problema personal es de índole económico. Además crece la preocupación por el acceso a la vivienda 🏡. 🎙️ @LaraLin78 adelantó en nuestra columna en @979Now algunos de los datos que se publicarán este lunes 👉 https://t.co/0AHDnpPhcS — Management & Fit (@MyFconsultora) October 3, 2026

De acuerdo con el desglose del estudio, la agenda de inquietudes mostró variaciones significativas respecto al trimestre anterior:

Desocupación: Se posicionó como el principal problema del país con el 19,8% de las menciones (+2,2 puntos respecto a julio).

Aumentos de precios y tarifas: Cayeron al segundo lugar con el 18,9% , registrando un descenso desde el 22,4% previo.

Corrupción e Inseguridad: La preocupación por la corrupción bajó al 15,9% , mientras que la inseguridad subió al 13,7% .

Pobreza y Vivienda: La pobreza se ubicó en el 13,5%, mientras que la dificultad de acceso a la vivienda o alquileres saltó del 4,9% al 7,4%.

A nivel personal, la dificultad para llegar a fin de mes lidera las preocupaciones diarias con el 22%, seguida por los bajos ingresos (17,2%) y el endeudamiento crítico (10,4%). Además, un 52,4% de los encuestados afirmó tener problemas directos para cubrir sus gastos diarios.

Desaprobación de la gestión y caída en la imagen de Milei

El informe analiza en profundidad la evaluación del Poder Ejecutivo y la percepción sobre los principales dirigentes del arco político:

Aprobación de gestión: El presidente Javier Milei cosecha un 36,6% de aprobación frente a un 58,1% de desaprobación .

Pesimismo a futuro: Las expectativas negativas sobre el futuro del país alcanzaron el 46,4% , creciendo más de tres puntos en los últimos dos meses.

Imagen de dirigentes: En el terreno de la imagen pública, Myriam Bregman obtuvo el diferencial neto menos negativo (-12,0%), mientras que Patricia Bullrich registró un 33,0% de imagen positiva, superando al propio Presidente (31,2% de positiva y 52,7% de negativa).

Un clima emocional dominado por la preocupación

El estudio de Management & Fit concluye que el estado anímico social es mayoritariamente adverso: un 65,1% de las respuestas se vincula con sentimientos de preocupación, desconfianza, tristeza y enojo, duplicando al 32,9% de los consultados que manifestó emociones de carácter positivo.