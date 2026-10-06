Avanza una ley para garantizar el suministro prioritario de GNC en la Provincia

La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires dio un paso clave al girar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley presentado por el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón (Hechos). La propuesta busca declarar la obligación de garantizar el suministro continuo de GNC a los servicios esenciales y disponer la creación de un carril preferencial de carga rápida en las estaciones de servicio bonaerenses.

“Del abastecimiento rápido de estos vehículos depende, por ejemplo, la respuesta inmediata de una ambulancia ante un llamado de urgencia o el patrullaje preventivo de las fuerzas policiales”, fundamentó Leguizamón.

Servicios y vehículos alcanzados por la prioridad de carga

El proyecto norma un esquema de prioridad para garantizar la circulación fluida en áreas críticas:

Salud y Emergencias: Ambulancias públicas y privadas, junto a unidades de bomberos oficiales y voluntarios.

Seguridad: Patrulleros y vehículos de las fuerzas de seguridad provinciales.

Transporte y Educación: Transportes escolares registrados, colectivos del servicio público de pasajeros, taxis y remises habilitados.

Contingencias: Todo transporte que sea declarado como esencial ante una emergencia.

Obleas oficiales y adecuación en 90 días

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y evitar demoras en las filas de expendio:

Identificación: Los vehículos autorizados llevarán obleas o calcomanías oficiales para facilitar la rápida detección del personal de la estación.

Plazo de implementación: Las estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires tendrán un plazo de 90 díasdesde la reglamentación para acondicionar, señalizar y poner en funcionamiento el carril preferencial.

“La implementación de un carril preferencial no genera un perjuicio para el resto de los usuarios, pero garantiza un beneficio social enorme al proteger la operatividad las 24 horas de los servicios indispensables para la comunidad”, concluyó el senador.