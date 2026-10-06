Axel Kicillof: “En 2027 el peronismo tiene que volver a la Casa Rosada”

El presidente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires y gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este martes la apertura del Congreso de Mujeres “Unidas Triunfaremos”, realizado en la histórica Quinta de San Vicente.

El evento contó con la presencia de la secretaria de la Mujer del PJ provincial e intendenta de Moreno, Mariel Fernández; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; el jefe comunal local, Nicolás Mantegazza; y dirigentas de los 135 municipios bonaerenses.

“Cuando avanzan los proyectos de abandono, crueldad y deshumanización como los que la derecha está intentando instalar en todo nuestro continente, siempre vemos que son las mujeres las que están a la cabeza de la lucha y de la resistencia”, destacó Kicillof durante el acto de apertura.

La estrategia electoral hacia 2027 y las críticas a Milei

Durante su mensaje a la militancia, el titular del PJ bonaerense puso el foco en la construcción política futura frente al escenario socioeconómico nacional:

Eje presidencial: “Vamos a necesitar de todos y fundamentalmente de todas para que en 2027 vuelvan a estar el peronismo y el campo popular en la Casa Rosada” , afirmó Kicillof.

Cuestionamiento al modelo económico: “Una inmensa mayoría ya comprendió que Milei solo trajo más pobreza y dificultades para nuestro país: la tarea que tenemos por delante es conseguir que esa decepción se convierta en esperanza, militancia y organización”, agregó.

El rol del peronismo y las mujeres en la reconstrucción

Por su parte, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, ponderó la importancia de generar espacios de debate político territorial en la provincia de Buenos Aires: