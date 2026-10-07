Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina: “Fue lo mejor que me pasó en la vida”

En la noche de su despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi dejó un mensaje para las futuras generaciones. Tras el anecdótico triunfo ante Benín por 3 a 0, el crack rosarino agradeció todo lo vivido con la camiseta albiceleste, recordó los momentos más difíciles, valoró a sus compañeros y pidió que el equipo sea acompañado y defendido en el tiempo que viene.

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Visiblemente emocionado, Messi tomó el micrófono en el Monumental después de su último partido con la Selección Argentina ante Benín. Habían pasado más de dos décadas desde aquel debut en Budapest y, frente a miles de hinchas, el capitán puso en palabras lo que significó para él vestir la camiseta celeste y blanca.

“Es muy difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo”, introdujo. El recuerdo familiar apareció como punto de partida para una despedida que rápidamente se transformó en un repaso de su recorrido, de los obstáculos que atravesó y de una historia que terminó con títulos que marcaron una época.

“No me queda más que agradecer. Hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de luchar, de dar el máximo”, ponderó el 10, en referencia a los años en los que los resultados con la Selección no acompañaron. La perseverancia fue uno de los conceptos centrales de su mensaje, en el que destacó el compromiso que mantuvo durante toda su trayectoria internacional.

Y hubo una frase que resumió el vínculo construido durante todos estos años: “Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”. Para Messi, la camiseta albiceleste no fue solamente una parte de su carrera deportiva. “Fue lo mejor que me pasó en la vida”, sostuvo, antes de recordar especialmente el regreso al país después de la conquista del Mundial.

“En este lugar viví uno de los mejores momentos de mi carrera, cuando volvimos a jugar después de ser campeones, fue lo más lindo que me pasó”, recordó sobre aquella celebración en el Monumental después de Qatar 2022. También destacó el acompañamiento recibido a lo largo de todo el territorio nacional: “Tuve la suerte de recorrer el país, estuve por todos lados, y ustedes siempre llenaron la cancha y estuvieron con nosotros en todos lados. Eso lo voy a agradecer siempre”.

El capitán también dedicó un espacio especial a sus compañeros y al grupo que lo acompañó durante los últimos años. “No tengan dudas que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta, siempre”, afirmó. Y agregó que “somos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos”.

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Al referirse al último Mundial, Messi también defendió el recorrido realizado por el equipo. “El último Mundial ya fue demasiado que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerquita, no pasó nada raro como dicen todos”, manifestó, antes de referirse al desgaste que significó uno de los partidos de aquella competencia: “El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros”.

La despedida también tuvo una mirada hacia adelante. Messi sabe que comienza una etapa diferente para la Selección y pidió que el acompañamiento no se detenga. “Le digo adiós a la Selección, los voy a extrañar, la voy a extrañar, pero ahora me toca estar de ese lado”, expresó.

Y dejó un último mensaje para los hinchas: “Siempre unidos. Van a venir tiempos difíciles, como cuando hay siempre un cambio grande, pero tenemos que estar todos unidos porque va a haber gente que va a hablar mal de la Selección y hay que defenderla”.

Así, entre lágrimas, recuerdos y agradecimientos, Lionel Messi cerró su ciclo con la Selección Argentina. Lo hizo después de haber recorrido más de dos décadas con la camiseta, de haber atravesado derrotas y celebraciones, de haber levantado títulos y de haber convertido su relación con el equipo nacional en una de las historias más extensas de la historia del fútbol argentino.

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“Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”. Esa fue su definición para una historia que, desde aquella primera vez en Budapest, ya no puede separarse de la camiseta celeste y blanca.

Triunfo ante Benín

La Selección Argentina cerró la fecha FIFA con una contundente victoria por 3-0 ante Benín, en el Estadio Monumental, en el último partido de Lionel Messi con la camiseta del equipo nacional ante el público argentino.

El encuentro tuvo un significado especial por la despedida del capitán, que volvió a vestir la camiseta albiceleste en el escenario donde tantas veces fue protagonista. El Monumental se mostró colmado y acompañó cada momento de una jornada marcada por la emoción.

Después de un primer tiempo sin goles, Argentina encontró los caminos para quebrar la resistencia del seleccionado africano en el complemento. Nicolás Otamendi abrió el marcador y encaminó la victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Con el partido bajo control, Nicolás Paz amplió la diferencia para Argentina y, sobre el final, llegó el momento más esperado de la noche: Lionel Messi marcó el tercer tanto y puso el cierre futbolístico a su despedida ante el público argentino.

De esta manera, la Selección terminó la fecha FIFA con una nueva victoria y Messi cerró su última presentación en el país con un triunfo, un gol y el reconocimiento de un Monumental que acompañó hasta el final al capitán argentino.