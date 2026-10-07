Los ramales Suárez y Bartolomé Mitre estarán interrumpidos entre el 9 y el 12 de octubre

Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la línea Mitre estarán interrumpidos, entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre inclusive, por la ejecución de trabajos de reemplazo del puente ferroviario ubicado sobre la avenida Luis María Campos.

Las tareas forman parte de la Emergencia Ferroviaria y tienen como objetivo “incrementar los niveles de seguridad operacional y sostener adecuados niveles de confiabilidad y calidad en la prestación para los pasajeros”.

Durante el corte se realizará el reemplazo de la estructura ubicada sobre la avenida Luis María Campos, entre las estaciones Tres de Febrero y Ministro Carranza, en el kilómetro 6,278 de la traza ferroviaria.

Los trabajos contemplan el desmonte de la infraestructura por donde circulan las formaciones de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre y la instalación del nuevo puente ferroviario.

Durante el mismo periodo, AUSA realizará tareas de instalación de pilotes, en zona de vías, para la estructura del futuro túnel del paso bajo nivel Álvarez Thomas, que estará ubicado entre las estaciones Drago y Urquiza.

Vale mencionar que el ramal Tigre de la línea Mitre funcionará, durante las cuatro jornadas, con sus frecuencias habituales.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en el siguiente enlace o en la APP de Trenes Argentinos.