Tumores cerebrales: reconocieron a periodistas por su divulgación en ciencia y salud

El Laboratorio ECZANE Pharma SA anunció a los ganadores del Premio Eczane a la divulgación en ciencia y salud: Edición sobre tumores cerebrales, una iniciativa creada con el objetivo de poner en valor el papel del periodismo y la divulgación científica para acercar a la sociedad información confiable y comprensible sobre estas patologías, sus desafíos y los avances vinculados con su diagnóstico, tratamiento, atención y calidad de vida de los pacientes.

Luego del proceso de evaluación realizado por un jurado independiente integrado por profesionales de reconocida trayectoria en los ámbitos periodístico, científico y médico, Alejandro Gorenstein obtuvo el primer premio por su trabajo publicado en La Nación, “No le confirmaban un tumor cerebral, superó una cirugía y volvió a empezar: ‘Necesitábamos certezas’”.

La nota aborda, a partir de una historia personal, el recorrido de un paciente frente a la incertidumbre diagnóstica, la cirugía y el proceso posterior de recuperación, poniendo en primer plano tanto los aspectos médicos como el impacto humano que puede implicar atravesar una enfermedad de estas características.

El segundo premio fue otorgado a Gabriela Zagordo, de FM Milenium, por su trabajo radial “Hablemos de tumores cerebrales. Qué es un glioma, cómo se detecta y cómo se trata”, una producción centrada en brindar información clara sobre este tipo de tumor cerebral, su diagnóstico y las alternativas disponibles para su abordaje.

Por su parte, Roxana Lopresti, de Canal 9 de Mendoza, obtuvo el tercer premio por una entrevista dedicada a la concientización sobre el glioma como tumor cerebral primario, contribuyendo a acercar información sobre la enfermedad a una audiencia amplia desde el formato televisivo.

El Premio estuvo dirigido a periodistas y divulgadores autores de artículos, informes, reportajes, investigaciones y producciones periodísticas vinculadas con los tumores cerebrales. Los trabajos fueron evaluados teniendo en cuenta su interés público y relevancia social, impacto periodístico, rigurosidad técnica y calidad de las fuentes, profundidad en el desarrollo, innovación en el tratamiento comunicacional y contribución a la divulgación responsable en materia de salud.

En este marco, el CEO del laboratorio, Diego Fernández Riveira, expresó que “los avances en el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de los tumores cerebrales abren nuevas perspectivas para los pacientes, pero para que ese progreso tenga un verdadero impacto también es fundamental que la comunidad acceda a información rigurosa, clara y responsable”.

“Con este premio buscamos reconocer el trabajo de quienes contribuyen a acercar la ciencia a las personas y, al mismo tiempo, generar mayor conciencia sobre una patología compleja que requiere un abordaje integral, poniendo siempre al paciente y su calidad de vida en el centro del cuidado”, completó.

