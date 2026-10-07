Crece el malestar con la gestión libertaria: “Está llegando el momento del hartazgo”

El analista político Roberto Bacman evaluó el avance de las derechas en América Latina, el escenario político argentino, el impacto del malestar económico sobre los oficialismos y también hizo foco en la polarización de cara a las elecciones generales del 2027.

“Es innegable que hay un avance de las derechas en el mundo, no hace falta que yo lo diga”, afirmó, para luego dar cuenta que “parecería ser también que hay una tendencia a la derrota de los oficialismos”, expuso.

Dijo que esta dinámica “también debería preocupar a Milei acá en Argentina” pues “es probable que la gente tenga la paciencia más corta”.

En declaraciones a Canal E, Bacman vinculó ese fenómeno con la situación económica internacional y con los cambios en el escenario global. En particular, destacó el crecimiento de China y su impacto sobre Estados Unidos y Europa. “Esto es una realidad, el avance de China, la posibilidad de competir con China, Estados Unidos intentó pararlo y no lo puede parar”, puntualizó.

Al referirse específicamente a Argentina, aseguró que una encuesta que realizó recientemente mostró un dato que considera relevante: “El 52 % de los argentinos quiere un cambio de rumbo”.

“No es simplemente un cambio de rumbo de la economía, es un cambio de rumbo del modelo que hoy tenemos”, afirmó el consultor.

Acto seguido, puso de relieve que “la gente necesita un Estado más presente. La crisis que hay en la salud pública, en la educación pública, hace que la gente esté muy preparada para un cambio”.

“Está llegando el momento del hartazgo, y por suerte está llegando, y que ojalá sea en las urnas”, sentenció Bacman.