Barricas, etiquetado y cierres a presión: desbaratan destilería clandestina en San Justo

Una investigación de varios meses permitió desarticular una fábrica clandestina de bebidas alcohólicas falsificadas que funcionaba en la localidad de San Justo, en el partido de La Matanza, y que, según la pesquisa, abastecía con productos apócrifos a locales de esparcimiento nocturno del conurbano bonaerense, informaron fuentes policiales.

El procedimiento se efectuó este martes y estuvo a cargo de detectives de la DDI La Matanza, quienes realizaron tres allanamientos y lograron identificar a las personas que estarían vinculadas con la fabricación y comercialización de las bebidas.

Como resultado del operativo fueron detenidas cinco personas, aunque una vez finalizadas las diligencias recuperaron su libertad por disposición judicial.

La investigación se inició en mayo de este año, cuando los detectives tomaron conocimiento de la existencia de una vivienda en la que presuntamente se producían bebidas alcohólicas apócrifas de distintas marcas reconocidas.

A partir de las tareas investigativas, los agentes lograron establecer que en un domicilio de Venezuela al 4600, en San Justo, funcionaba una especie de destilería clandestina.

Según la hipótesis investigada, allí se elaboraban bebidas mediante procesos de destilación y posteriormente se utilizaban botellas originales que eran reutilizadas, obtenidas a través de chatarrerías y otros lugares donde se adquirían envases vacíos.

Los investigadores determinaron además que los envases eran nuevamente etiquetados para hacerlos pasar por productos originales y posteriormente comercializarlos.

Etiquetas, tapas y botellas de primeras marcas

Durante los procedimientos se secuestró una enorme cantidad de elementos vinculados con la fabricación y presentación de las bebidas.

Entre los objetos incautados había siete matrices de corte de madera, 3.000 cierres de papel dorado para botellas de champagne, 1.250 tapas de lata tipo cerveza, 400 tapas plásticas azules, cierres a presión, rodillos, aerosoles, una pistola de calor y decenas de cajas de cartón preparadas para reproducir envases de reconocidas marcas.

También fueron encontrados rollos y láminas con etiquetas de Fernet Branca, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Skyy, Absolut, Red Label y Johnnie Walker, además de cajas terminadas que imitaban la presentación de algunas de esas bebidas.

Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fueron seis tachos tipo barrica equipados con bomba centrífuga y canilla, además de seis bidones que contenían líquido endulzante.

En los lugares allanados también había una gran cantidad de botellas llenas y vacías de distintas marcas, entre ellas Jägermeister, Johnnie Walker en sus distintas presentaciones, Smirnoff, Absolut, Skyy, Fernet Branca, Fernet Capri, Obrero, Susterini y Brooks, Moët & Chandon, Chandon, Veuve Clicquot y Azabache Extra Brut.

La Justicia investiga ahora el circuito utilizado para conseguir los envases, elaborar los productos y posteriormente introducirlos en el mercado como si fueran bebidas originales.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5, autorizó la realización de tres allanamientos.

Los procedimientos fueron concretados por la DDI La Matanza con la participación de representantes del estudio jurídico que representa a las marcas presuntamente damnificadas.

Como resultado, fueron detenidas cinco personas, acusadas en el marco de una causa por infracción a la Ley 22.362, vinculada con la posesión, fabricación, falsificación y venta de bebidas alcohólicas con marcas registradas.

La investigación continúa para determinar el alcance de la organización, el volumen de producción y los canales utilizados para distribuir las bebidas falsificadas en distintos puntos del conurbano.