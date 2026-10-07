“La Mosca” de David Cronenberg suma música argentina en una función gratuita

El miércoles 14 de octubre, La Mosca, película de culto de David Cronenberg, se proyectará con una nueva banda sonora creada por 20 proyectos argentinos. La función será en Astor Birra (521 Nº 733, La Plata), con entrada gratuita, y llevará a la pantalla una remusicalización integral del film a 40 años de su estreno.

Impulsado desde Sun King Records, el proyecto reunió a grupos y solistas de la escena argentina para crear 22 piezas destinadas a distintos momentos de la película: algunas se sincronizan de manera precisa con las escenas y otras construyen climas más abstractos, entre electrónica, ambient, dub, shoegaze y otros estilos.

Después de cuatro años de trabajo, esa nueva musicalización también tomó forma como álbum, conservando el recorrido narrativo del film.

Participan, entre otros, Myte y sus Linternas Verdes, Klauss, La Perla Irregular, Planes para una fuga, Pablo Reche y Lu Glass. El disco ya puede escucharse en Bandcamp y YouTube, además de contar con una edición limitada en cassette.

El miércoles 14, esas 22 creaciones argentinas vuelven a encontrarse con las imágenes y, con un nuevo cuerpo sonoro, La Mosca vuelve a mutar.