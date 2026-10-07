Municipios | 7 oct 2026
Camino Belgrano y 514
La obra del shopping de La Plata ya alcanza el 55 % de avance
El intendente Julio Alak visitó al megaemprendimiento que albergará más de 100 locales comerciales y les brindará empleo a más de 1.500 platenses de manera directa.
El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este martes una recorrida por el predio donde avanza la construcción del nuevo centro comercial del Grupo IRSA que -aseguran- “jerarquizará a toda la Región Capital”.
Durante la visita, el mandatario supervisó el avance de la obra, que ya alcanza el 55 %, dialogó con los responsables del proyecto y destacó el impacto que tendrá en desarrollo urbano, inversión y empleo para la ciudad.
“Esta iniciativa estratégica viene a consolidar un nuevo polo comercial y de servicios, vitalizando la economía local en beneficio de todas y todos los platenses”, señaló Alak, acompañado por el CEO del grupo IRSA, Eduardo Elsztain.
El emprendimiento –comprendido entre Camino Belgrano, avenida 19, 511 y 514– presenta una localización estratégica, emplazado en una superficie de 25.000 m2 en esta primera etapa.
Se trata de un proyecto que demandará una inversión cercana a los 200 millones de dólares y generará más de 1.500 empleos directos y más de 4.000 indirectos para habitantes de la ciudad.
Recorrimos los avances del nuevo centro comercial que el Grupo IRSA está construyendo en Gonnet, una inversión cercana a los 200 millones de dólares que generará más de 1.500 empleos directos y 4.000 indirectos. La obra ya alcanzó un 55% de avance y contará con más de 100 locales comerciales, además de viviendas, oficinas, hotel, gastronomía, cines y servicios. Seguimos acompañando las inversiones que generan empleo, impulsan la actividad económica y fortalecen el desarrollo de La Plata y toda la Región Capital. #OrdenYProgreso— Julio Alak (@Julio_Alak) October 6, 2026
Contará con más de 100 locales comerciales y comprende la construcción de un centro comercial a cielo abierto con galerías semicubiertas, un sector residencial de torres de viviendas, oficinas corporativas, un hotel, gastronomía, cines, cocheras en subsuelos y servicios médicos.
Durante la jornada, se dio inicio a la etapa de comercialización de los locales comerciales con presencia de potenciales inversores de todo el país.
Participaron de la recorrida la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica, Mercedes La Gioiosa y el concejal Sergio Resa.