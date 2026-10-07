La obra del shopping de La Plata ya alcanza el 55 % de avance

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este martes una recorrida por el predio donde avanza la construcción del nuevo centro comercial del Grupo IRSA que -aseguran- “jerarquizará a toda la Región Capital”.

Durante la visita, el mandatario supervisó el avance de la obra, que ya alcanza el 55 %, dialogó con los responsables del proyecto y destacó el impacto que tendrá en desarrollo urbano, inversión y empleo para la ciudad.

“Esta iniciativa estratégica viene a consolidar un nuevo polo comercial y de servicios, vitalizando la economía local en beneficio de todas y todos los platenses”, señaló Alak, acompañado por el CEO del grupo IRSA, Eduardo Elsztain.

El emprendimiento –comprendido entre Camino Belgrano, avenida 19, 511 y 514– presenta una localización estratégica, emplazado en una superficie de 25.000 m2 en esta primera etapa.

Se trata de un proyecto que demandará una inversión cercana a los 200 millones de dólares y generará más de 1.500 empleos directos y más de 4.000 indirectos para habitantes de la ciudad.

Recorrimos los avances del nuevo centro comercial que el Grupo IRSA está construyendo en Gonnet, una inversión cercana a los 200 millones de dólares que generará más de 1.500 empleos directos y 4.000 indirectos. La obra ya alcanzó un 55% de avance y contará con más de 100 locales comerciales, además de viviendas, oficinas, hotel, gastronomía, cines y servicios. Seguimos acompañando las inversiones que generan empleo, impulsan la actividad económica y fortalecen el desarrollo de La Plata y toda la Región Capital. #OrdenYProgreso — Julio Alak (@Julio_Alak) October 6, 2026

Contará con más de 100 locales comerciales y comprende la construcción de un centro comercial a cielo abierto con galerías semicubiertas, un sector residencial de torres de viviendas, oficinas corporativas, un hotel, gastronomía, cines, cocheras en subsuelos y servicios médicos.

Durante la jornada, se dio inicio a la etapa de comercialización de los locales comerciales con presencia de potenciales inversores de todo el país.

Participaron de la recorrida la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica, Mercedes La Gioiosa y el concejal Sergio Resa.

