“Emilia y Mónica”: jóvenes-viejas chismosas en una puesta al aire libre

A partir del sábado 10 de octubre, a las 18 horas, Lavalle Casabierta - Espacio de Arte recibe a Emilia y Mónica, una obra dirigida por Eliane Rymberg con idea original de Alejandra Kamiya y actuaciones de Agustina Cabo y Julia Tozzi.

En un barrio que podría ser el de cualquiera, Emilia y Mónica - dos mujeres mayores, vecinas y amigas entrañables - se sientan en la vereda a esperar.

La espera es excusa y motor: mientras ceban mate, comentan nimiedades, recuerdan a sus muertos, se burlan de sus vecinas, comparten confidencias y se acompañan en el tránsito de la vejez.

Interpretada por actrices jóvenes que construyen el artificio de jugar a ser ancianas, la obra escriba por Agustina Cabo versa sobre la amistad y la memoria. Sobre los vínculos que nos sostienen frente al paso del tiempo, la transformación de los cuerpos y la ausencia de quienes amamos.

Las funciones serán los sábados de octubre y noviembre a las 18 horas en Lavalle 3644 y las entradas pueden adquirirse vía Alternativa Teatral. Al realizase al aire libre, se sugiere llevar abrigo para mayor comodidad durante la función.

