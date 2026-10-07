Alumnos del Colegio Modelo Lomas usaron IA para “desnudar” compañeras y vender las fotos

La normal actividad del Colegio Modelo Lomas, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, se vio alterada en las últimas horas luego de que trascendiera una denuncia por la creación y difusión de imágenes de estudiantes mediante herramientas de inteligencia artificial.

Lo que se informó extraoficialmente es que un grupo de alumnos habría utilizado fotografías de sus compañeras para generar imágenes manipuladas digitalmente en las que aparecen desnudas y parte de ese material habría sido compartido posteriormente en sitios pornográficos y otras plataformas, donde se comercializa el material.

Esta grave situación genero una concentración espontánea frente al establecimiento sito en Belgrano 55, en tanto que los alumnos permanecieron fuera de las aulas y reclamaron respuestas de las autoridades. Todo esto, mientras se desarrollaban reuniones entre las familias de las alumnas afectadas, directivos e integrantes de la supervisión educativa.

Vale consignar que las fotografías utilizadas habrían sido obtenidas de redes sociales de las alumnas y luego modificadas mediante IA, para generar imágenes de contenido sexual falso y del mismo modo se investiga la circulación de videos realizados con el mismo tipo de tecnología.

Además, parte del material habría trascendido el ámbito del Colegio Modelo Lomas y comenzado a circular entre estudiantes de otros establecimientos educativos.

Como quedó dicho, ante la difusión de las imágenes, estudiantes y familiares se concentraron durante la mañana en las inmediaciones del colegio y realizaron una sentada frente al establecimiento.

De acuerdo a lo informado por A24, entre las alternativas evaluadas se encuentra que los estudiantes señalados por su presunta participación en la manipulación y circulación del material dejen de concurrir presencialmente y continúen temporalmente su escolaridad de manera virtual.

La intervención educativa también contempla un abordaje interdisciplinario, con participación de autoridades escolares, docentes e inspectores, además de espacios destinados a acompañar a las estudiantes afectadas.

Resta mencionar que, hasta el momento, el tradicional establecimiento lomense no difundió públicamente un comunicado con detalles sobre lo ocurrido ni brindó declaraciones sobre la situación.

