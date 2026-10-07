Aseguran que el Encuentro de Mujeres y Diversidades confrontará “muy fuerte” a Milei

La ministra de Mujeres y Diversidad bonarense, Estela Díaz, brindó detalles sobre el 39ª Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que se realizará en Córdoba durante el 10, 11 y 12 de octubre, y destacó la participación de mujeres de todo el país.

En diálogo con Radio Provincia, la funcionaria destacó que “Argentina es el único lugar en el mundo donde se hace el encuentro plurinacional y desde donde participan mujeres de toda la Argentina”, al tiempo que anticipó que “va a ser un gran encuentro”.

Asimismo, explicó que la actividad “tiene la característica de mucha autonomía” y que contempla la apertura y talleres “distribuidos en cien ejes temáticos”.

Además, indicó que habrá “una marcha contra los travesticidios” y que el domingo se realizará “la gran marcha del Encuentro con la mirada plurinacional y las diversidades”.

En pocos días más nos vemos en Córdoba! 💚✌🏼 — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) October 7, 2026

“Este año el encuentro va a tener una carga muy fuerte de denuncia contra Milei y el abandono que hace el Gobierno nacional a las diversidades, pero a las argentinas y argentinos en sus condiciones fundamentales de vida”, acotó la titular de la cartera de Mujeres provincial.

En suma, resaltó que todo el encuentro del fin de semana será “de fuerte confrontación con las políticas del Gobierno nacional”.

