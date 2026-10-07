María Elena Walsh inmortal: llega al Teatro Colón en versión sinfónica

Las canciones de María Elena Walsh, parte fundamental de la memoria afectiva y cultural argentina, llegarán al escenario del Teatro Colón en una propuesta especialmente concebida para disfrutar en familia.

El miércoles 2 de diciembre a las 15 horas se presentará “María Elena Walsh Sinfónico”, un concierto que reúne la voz de Katie Viqueira, su trío (Norbi Córdoba, Federico Mizrahi y Fabián Miodownik) y la Orquesta Aeropuertos Argentina, bajo la dirección del maestro Néstor Tedesco. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketek.

Será una oportunidad para que chicos, padres y abuelos se encuentren con un repertorio que atraviesa generaciones, esta vez con la dimensión y riqueza sonora de una gran formación orquestal.

“Manuelita”, “El Reino del Revés”, “Canción para tomar el té”, “El Twist del Mono Liso”, “Canción para bañar la luna”, “La Vaca Estudiosa”, “Canción del Jardinero”, “Como la cigarra” y “Serenata para la tierra de uno” son algunas de las obras que formarán parte del recorrido musical.

Invitados estelares

La presentación contará con la participación de Maia y Joaquín Reficco, hijos de Katie Viqueira y cantantes con reconocimiento internacional, junto a Agustín Espíndola Viqueira en batería y Andrés Espinel en voz.

La participación de todos ellos refuerza un aspecto muy especial de este concierto: María Elena Walsh escribió para la familia y, en esta ocasión, parte de su obra también será interpretada por una familia de artistas, reuniendo distintas generaciones sobre el escenario del Teatro Colón.

De generación en generación

Poeta, escritora, compositora y creadora de un universo único, María Elena Walsh dejó canciones que consiguieron algo excepcional: pertenecer simultáneamente a la infancia de varias generaciones.

Sus personajes, juegos de palabras, melodías y esa particular manera de mirar el mundo siguen siendo descubiertos por los chicos y redescubiertos por los adultos.

María Elena Walsh Sinfónico propone precisamente ese encuentro: recuperar la emoción de aquellas canciones y escucharlas desde una nueva dimensión musical, en el marco del Teatro Colón.

Una de las voces más vinculadas al universo de María Elena

Al frente del concierto estará Katie Viqueira, prestigiosa cantante, cantautora, con una trayectoria artística que ha sido reconocida y premiada internacionalmente y con una extensa carrera como directora y coach vocal. Ha editado siete discos y se presentó en importantes escenarios de Estados Unidos, Japón, Rusia y Argentina.

A su carrera como intérprete se suma una faceta que la convirtió en una de las profesionales de la voz más reconocidas de la Argentina: es coach y directora vocal de artistas de la talla de Abel Pintos, Chayanne, Tini, María Becerra, Duki y Emilia, y ha participado en la dirección vocal de grandes producciones de comedia musical y series para Disney y Nickelodeon. También fue profesora de Técnica Vocal en Tufts University, en Boston, y actualmente dirige el Centro de Arte Vocal.

Su relación con la obra de María Elena Walsh ocupa un lugar central en su carrera. Sus interpretaciones alcanzaron millones de reproducciones a través de El Reino Infantil en YouTube y su trabajo sobre este repertorio fue reconocido con Disco de Diamante por los álbumes ME Walsh I y II.

Viqueira viene desarrollando desde hace años distintos proyectos alrededor del universo de Walsh. Invitados a tomar el té y La Walsh de Noche llevaron estas canciones a escenarios de Buenos Aires, Tucumán y Madrid y fueron disfrutados por miles de familias.