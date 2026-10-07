“Milei provocó un abandono absoluto”: la frase de Kicillof al inaugurar obras en Carlos Casares

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desplegó este miércoles una intensa agenda de gestión en el municipio de Carlos Casares, donde inauguró el nuevo Centro de Formación Integral (CFI) N°1 y anunció el inicio de las obras del Acueducto French - Carlos Casares, una infraestructura clave para asegurar la provisión de agua potable en la zona.

Acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente Daniel Stadnik, el mandatario provincial aprovechó el acto para cuestionar con dureza los recortes de recursos por parte del Gobierno nacional.

Ataque a la educación pública y contundente mensaje a Javier Milei

Durante la inauguración del CFI N°1 —un edificio de $240 millones destinado a la educación secundaria de jóvenes con discapacidad— Kicillof cruzó las políticas de ajuste del Poder Ejecutivo Nacional:

Inclusión frente al ajuste: “Es preocupante lo que sucede a nivel nacional con la atención a las personas con discapacidad y la obsesión permanente por atacar al sistema educativo: Milei provocó un abandono absoluto que busca destruir la escuela pública, una de las tradiciones más valiosas de nuestro país” , apuntó el Gobernador.

El rol del Estado: “El presidente tiene que entender que las necesidades no desaparecen cuando el Estado se retira, al revés: las obras que se necesitan no las hace ninguna mano invisible; las hacen los trabajadores y trabajadoras con un Estado que planifica e invierte”, argumentó.

Una obra hídrica de $24.000 millones para garantizar el agua potable

En materia de infraestructura urbana, la Provincia pondrá en marcha el Acueducto French - Carlos Casares, un proyecto hídrico financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que demandará $23.950 millones e implicará el tendido de 30 kilómetros de cañerías:

Respuesta a la parálisis nacional: “En medio de tantas dificultades, vamos a poner en marcha una obra muy esperada por Carlos Casares para garantizar el acceso al agua. A pesar de que el Gobierno nacional paralizó todos los proyectos, nosotros seguimos haciendo un gran esfuerzo para sostener las obras que traen soluciones concretas”, aseveró Kicillof.

Avances en salud, viviendas y entrega de escrituras gratuitas

La recorrida por la comuna del oeste bonaerense incluyó además hitos de gestión en materia de salud y hábitat: