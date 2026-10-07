Vicente López renueva la Plazoleta Julio Martel de Munro: obras, juegos y más espacio verde

El Municipio de Vicente López puso en marcha las obras de renovación integral de la Plazoleta Julio Martel, ubicada en Vélez Sarsfield 5356, en la localidad de Munro. La intervención busca recuperar un espacio verde clave en una zona urbana de alto tránsito y adaptarlo a las necesidades de las familias y vecinos de la zona oeste del partido.

“Este espacio había perdido su lugar en la vida del barrio, y hoy estamos dejando como nueva la Plazoleta Julio Martel de Munro. Va a cambiar completamente esta esquina y esta zona, en un sector muy transitado donde los vecinos no tienen tanto acceso a un espacio verde de calidad”, remarcó la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

Nuevos juegos, mobiliario urbano y sistema de riego automático

El proyecto de remodelación abarca la ampliación del predio y una transformación completa de su infraestructura:

Área infantil y descanso: Se renovará el sector de juegos para niños y se colocarán nuevos bancos, mesas, sillas y un bebedero.

Seguridad y senderos: Incluye la mejora de los muros perimetrales, la construcción de nuevos caminos peatonales y la puesta en valor del cerco protector.

Paisajismo y mantenimiento: Se reacondicionará el sector de la Virgen, se realizarán tareas de parquización y se instalará un sistema de riego automático para garantizar la conservación de la vegetación.

Homenaje a un ícono del tango en el oeste del distrito

La plazoleta lleva desde 1992 el nombre de Julio Martel, reconocido cantor de tango y vecino de Munro que brilló durante la época de oro del género en la década de 1940 como una de las voces principales de la orquesta de Alfredo de Ángelis.

Esta intervención se suma al plan de obras en espacios públicos que la comuna desarrolla en distintos barrios, como las recientes remodelaciones en la Plaza Vienni y la Plaza de los Inmigrantes.