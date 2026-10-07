Un informe reveló que las transferencias de Milei a Kicillof se mantienen estables

Las transferencias de fondos desde el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei hacia la administración bonaerense de Axel Kicillof se mantuvieron estables en términos reales durante los primeros nueve meses de 2026. Así lo determinó un informe técnico realizado por el exsenador provincial y actual director del Banco Provincia, Marcelo Daletto.

De acuerdo con el estudio sobre el flujo de recursos, entre enero y septiembre las transferencias automáticas enviadas por el Ejecutivo nacional registraron una variación negativa de tan solo el 0,4% en términos reales, al descontar el impacto del índice inflacionario.

$13,3 billones acumulados y números sin cambios drásticos

El trabajo publicado por Daletto repasa la evolución del dinero recibido por la Provincia y su comparación frente al mismo período del año anterior:

Monto acumulado: A septiembre de 2026, los giros automáticos sumaron un total acumulado de $13,3 billones .

Variación interanual: La cifra representa un crecimiento nominal del 32,8% interanual que, ajustado por la evolución de los precios, significó una baja real de apenas cuatro décimas.

Balance de recursos: “Los números indican que no sobra plata en la Provincia, pero que, si comparamos con lo recibido el año pasado, tampoco falta”, explicó Daletto en sus conclusiones.

Fondos por ley y ausencia de discrecionalidad

El informe técnico remarca además el marco jurídico que regula la llegada de estos capitales a la caja bonaerense: