Política | 7 oct 2026
FINANZAS
Un informe reveló que las transferencias de Milei a Kicillof se mantienen estables
El análisis realizado por el exsenador provincial Marcelo Daletto mostró que los fondos automáticos cayeron solo un 0,4% real a septiembre. “No sobra plata, pero tampoco falta”, sostuvo el especialista.
Las transferencias de fondos desde el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei hacia la administración bonaerense de Axel Kicillof se mantuvieron estables en términos reales durante los primeros nueve meses de 2026. Así lo determinó un informe técnico realizado por el exsenador provincial y actual director del Banco Provincia, Marcelo Daletto.
De acuerdo con el estudio sobre el flujo de recursos, entre enero y septiembre las transferencias automáticas enviadas por el Ejecutivo nacional registraron una variación negativa de tan solo el 0,4% en términos reales, al descontar el impacto del índice inflacionario.
$13,3 billones acumulados y números sin cambios drásticos
El trabajo publicado por Daletto repasa la evolución del dinero recibido por la Provincia y su comparación frente al mismo período del año anterior:
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Monto acumulado: A septiembre de 2026, los giros automáticos sumaron un total acumulado de $13,3 billones.
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Variación interanual: La cifra representa un crecimiento nominal del 32,8% interanual que, ajustado por la evolución de los precios, significó una baja real de apenas cuatro décimas.
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Balance de recursos: “Los números indican que no sobra plata en la Provincia, pero que, si comparamos con lo recibido el año pasado, tampoco falta”, explicó Daletto en sus conclusiones.
Fondos por ley y ausencia de discrecionalidad
El informe técnico remarca además el marco jurídico que regula la llegada de estos capitales a la caja bonaerense:
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Reparto por norma: Las transferencias automáticas se ejecutan bajo los parámetros estipulados por la Ley de Coparticipación 23.548 y leyes especiales de afectación directa.
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Sin margen de recortes: Al tratarse de partidas automáticas fijadas por ley, el Poder Ejecutivo Nacional carece de la discrecionalidad para congelar o retener dichos giros.
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Diagnóstico financiero: La medición interanual confirma que la Provincia mantuvo su nivel de ingresos coparticipables sin sufrir una pérdida efectiva de fondos en el período analizado.