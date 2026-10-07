La industria y la construcción repuntaron en agosto pero no frenan la caída acumulada

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este miércoles los indicadores de la actividad económica oficial correspondientes a agosto de 2026. Los números mostraron un leve repunte mensual en las series desestacionalizadas de la industria y la construcción, aunque el desempeño general no logró revertir la tendencia negativa que registran en la comparación interanual ni en el acumulado del año.

De acuerdo con el informe del Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), el sector registró un aumento mensual del 1,9% respecto de julio. Sin embargo, en la medición frente al mismo mes de 2025 se anotó una caída del 3,2%. Con este resultado, la industria manufacturera acumula una disminución del 2,7% entre enero y agosto de 2026.

Por su parte, el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró un avance mensual del 0,4% sin estacionalidad, mientras que en la comparación interanual se contrajo un 4,4%. En este caso, el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 mantiene un saldo levemente positivo del 0,8% respecto de igual período de 2025.

#DatoINDEC La industria subió 1,9% respecto de julio y cayó 3,2% interanual en agosto de 2026 https://t.co/Z4mWlwhUXJ https://t.co/IWkwMWkcXP — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 7, 2026

Industria: cayeron 11 de los 16 rubros relevados

El informe industrial reveló un panorama heterogéneo al interior de las distintas ramas manufactureras, donde 11 de los 16 sectores analizados por el organismo cayeron en la medición interanual.

Sectores con mayores bajas interanuales:

Maquinaria y equipo: -24,0%

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -20,6%

Prendas de vestir, cuero y calzado: -14,7%

Productos de tabaco: -14,3%

Productos de metal: -9,6%

Productos textiles: -9,4%

Vehículos automotores y autopartes: -8,8%

Productos de caucho y plástico: -7,0%

Productos minerales no metálicos: -6,8%

Muebles y colchones: -5,1%

Alimentos y bebidas: -0,2%

Sectores que cerraron con variaciones positivas:

Otro equipo de transporte: +12,1%

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: +4,7%

Sustancias y productos químicos: +4,0%

Industrias metálicas básicas: +3,3%

Madera, papel, edición e impresión: +2,3%

Tendencia-ciclo en terreno negativo

El análisis de la serie tendencia-ciclo que realiza el INDEC arrojó variaciones negativas para ambas actividades durante agosto en la comparación con el mes previo: la industria registró una baja del 0,6% y la construcción anotó una disminución del 1,1%.

A pesar de la leve recuperación sin estacionalidad registrada durante el octavo mes del año, los números consolidados confirman que tanto el entramado fabril como el sector de obras públicas y privadas continúan operando por debajo de los niveles alcanzados un año atrás.