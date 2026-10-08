ARCA prorrogó el plazo de presentación de ganancias para personas físicas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo para la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias para las personas humanas, hasta el martes 13 de octubre. Lo hizo a través de la Resolución General N° 5898/2026, publicada en el Boletín Oficial.

De esta manera, el organismo otorgó más tiempo a los contribuyentes para cumplir con los trámites correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Al mismo tiempo, se mantiene la fecha límite del jueves 24 de octubre para el ingreso del primer anticipo del impuesto a las ganancias del período fiscal 2026, también para personas físicas.

Según se informó oficialmente, la decisión se tomó a partir del “diálogo permanente que mantienen las autoridades del organismo y representantes de las entidades que nuclean a los profesionales de ciencias económicas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario de los ciudadanos”.

