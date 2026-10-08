Incautaron 1.300 dosis de cocaína en el narco-kiosko “Alegría Porteña” de Balvanera

La Policía de la Ciudad incautó, tras dos allanamientos, 1.300 dosis de cocaína y detuvo a un hombre y a una mujer que vendían estupefacientes en el barrio de Balvanera y utilizaban un kiosco y un local como fachada.

Personal de la División Antidrogas Zona Norte realizó dos allanamientos sobre la calle Juan Domingo Perón al 3300 y 3500, donde se había denunciado que se vendían estupefacientes.

En el primer inmueble, que funcionaba como un kiosco bajo el nombre de “Alegría Porteña”, los policías hallaron dosis de droga listas para su comercialización.

Además, a dos cuadras de allí, los oficiales también allanaron un local que era utilizado como centro de acopio y allí encontraron trozos compactos de cocaína.

Durante los dos allanamientos, los efectivos incautaron un total de 1.300 dosis de cocaína (370,3 gramos), cuatro balanzas digitales, dinero en efectivo, una máquina para contar billetes y dos teléfonos celulares.

Tras la consulta al Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 11, a cargo de Julio Rebequi, y con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), bajo la titularidad de Cecilia Amil Martín, se dispuso la detención de las personas, de 35 y 40 años, y el secuestro de la droga y otros elementos.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) procedió, a su vez, a clausurar el kiosco.