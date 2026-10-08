La Asociación Islámica le exigió “respeto” a Javier Milei: “No puede ser que se nos tilde de terroristas”

El presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica, Adalberto Assad, cuestionó las expresiones contra el Islam y un reciente reposteo del presidente Javier Milei y reclamó “respeto” para la comunidad musulmana argentina. “Nos sentimos ofendidos por este tipo de situación”, sostuvo en diálogo con Habrá Consecuencias por El Destape Radio.

TOMAR NOTA. — Javier Milei (@JMilei) October 7, 2026

Asad afirmó que la comunidad musulmana argentina lleva 150 años integrada a la sociedad y rechazó cualquier intento de generar conflictos entre comunidades religiosas. “Nosotros venimos dialogando desde hace 150 años y no vamos a entrar en ese pleito. Nosotros lo único que pedimos, más allá de las religiones, es respeto”, enfatizó.

“No puede ser que al Islam se lo tilde de terrorista. No puede ser. Es increíble. Esto es una ofensa”, agregó el referente y pidió que quienes difunden ese tipo de acusaciones “lean los libros de religión” para conocer las diferencias y puntos en común entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo.

En ese sentido, Assad destacó la tradición de diálogo interreligioso de su institución y recordó que la comunidad musulmana comparte espacios sociales y educativos con personas de distintas religiones. “Nos hemos criado acá en nuestro barrio con la colectividad judía. Hemos nacido, crecido, estudiado, trabajado juntos. No sé qué es lo que quieren generar con todo esto”, sostuvo.

“Le pido a Dios que no venga un loco que confunda la religión islámica con terrorismo y que quiera hacer un atentado contra estas instituciones, porque eso no lo tienen en cuenta” , advirtió.

Acto seguidl, rechazó además que la comunidad musulmana pueda ser utilizada para desviar la atención de los problemas económicos y sociales del país. “Si le preguntamos a toda la gente que sufre hambre, que no llega a fin de mes, que no le alcanzan los salarios, entonces esto es fácil de entender”, planteó.

Por otra parte, el presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica vinculó la expansión de los discursos contra el Islam con un fenómeno internacional y señaló que, a su entender, “después de la caída del Muro de Berlín se eligió al Islam como enemigo de la humanidad” .

En ese marco, mencionó la posibilidad de que Estados Unidos, Israel y otros países formen parte de ese proceso, aunque presentó esa interpretación como una apreciación personal.

Finalmente, reivindicó el principio de respeto a la vida presente en el Islam y afirmó: “Matar a una persona sin motivo es como si hubiesen matado a toda la humanidad y salvar una vida es como haber salvado la vida de toda la humanidad. No somos nosotros los que buscamos el conflicto”.