La Provincia avanza con China en la compra de baterías para el almacenamiento de energía

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro consejero de la Embajada de la República Popular China en Argentina, Wang Xiaoxu, en la que abordaron temas de interés común, entre ellos la reciente licitación llevada adelante por la gestión de Axel Kicillof para la adquisición de baterías de almacenamiento de energía de la empresa Huawei, destinadas a fortalecer el sistema eléctrico de la Provincia.

En el encuentro también participaron el subsecretario de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gastón Ghioni, y el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales del Ministerio de Gobierno, Juan Manuel Padín.

Las baterías permitirán mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio en zonas estratégicas durante picos de alta temperatura. La iniciativa, que forma parte del Programa Provincial de Almacenamiento de Energía en Baterías impulsado por la Subsecretaría de Energía y ejecutado a través de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), contempla la instalación de sistemas de almacenamiento en Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento, nodos estratégicos identificados a partir de simulaciones que permitieron detectar localidadesque podrían presentar dificultades en la calidad del servicio eléctrico ante incrementos elevados de la demanda estacional durante el verano.

El Programa Provincial de Almacenamiento de Energía en Baterías reemplaza lo que en años anteriores fue el Plan Verano: una respuesta para los municipios más afectados por los cortes de energía en momentos de alta demanda. Anteriormente se utilizaban unidades de generación móviles temporales que se instalaban durante las temporadas de alta demanda de energía en esos nodos y funcionaban a partir de motores de combustión.

Fortalecemos los vínculos de la Provincia con la República Popular China 🇦🇷🤝🇨🇳 Me reuní con el ministro consejero de la embajada de la República Popular China en Argentina, Wang Xiaoxu, con quien dialogamos sobre la reciente licitación que llevamos adelante en la Provincia para la adquisición de baterías de almacenamiento de la firma Huawei, destinadas a fortalecer el sistema eléctrico bonaerense. Los dispositivos permitirán mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio en zonas estratégicas durante picos de alta temperatura. En relación a esta iniciativa, el subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni, presente en la reunión, viajará al país asiático para visitar plantas de Huawei. Asimismo, le comunicamos oficialmente al ministro consejero Wang que una delegación de diez empresas bonaerenses de la industria alimentaria y metalmecánica participarán en la feria China International Import Expo (CIIE), a realizarse en el mes de noviembre en la ciudad de Shanghái. En el Gobierno de la Provincia seguimos trabajando en el fortalecimiento de la colaboración con países de todo el mundo, con el objetivo de generar más oportunidades para las empresas y la población bonaerense. Del encuentro participó nuestro subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales @juanmpadin — Carli Bianco (@Carli_Bianco) October 8, 2026

En las próximas semanas una delegación encabezada por el subsecretario Gastón Ghioni visitará la planta de Huawei en China en el marco de la fase de pruebas técnicas del equipamiento adquirido. Asimismo, se realizarán reuniones de trabajo con distintas firmas relativas a otros proyectos de energía solar, almacenamiento de energía en baterías y carga para vehículos eléctricos que BAESA y el Gobierno de la Provincia tienen en su portfolio.

Participación de empresas bonaerenses en la feria CIIE

Durante la reunión el ministro Bianco también le informó oficialmente al ministro consejero Wang que una delegación integrada por diez empresas bonaerenses de distintos sectores participará en la feria China International Import Expo (CIIE), que se llevará a cabo en la ciudad de Shanghái entre el 5 y el 10 de noviembre próximo.

Las empresas contarán con un espacio en el stand institucional del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que estará ubicado dentro del pabellón argentino de la CIIE.

De esta forma, la provincia de Buenos Aires continúa fortaleciendo sus vínculos con la República Popular China en áreas de interés mutuo que permitan generar oportunidades de mejora de la calidad de vida de la población y promuevan las exportaciones de las empresas bonaerenses.