Jueves de presencias estelares en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown

La Municipalidad de Almirante Brown difundió la agenda de este jueves 8 de octubre de la décima edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), que contará con las presencias de destacados escritores, periodistas e historiadores como Hugo Alconada Mon, Gonzalo Heredia, Martín Kohan, Felipe Pigna y Víctor Hugo Morales, además de otras propuestas culturales para disfrutar durante toda la jornada.

Durante la jornada también disertará desde las 17.30 horas monseñor Jorge Lugones, quien expondrá sobre “El Pensamiento Social de Francisco”.

“Estamos muy felices por esta décima edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, que representa diez años de encuentro con nuestros vecinos y vecinas y de acercar la cultura y la literatura a todos. En esta edición contamos con más de 150 actividades, 60 stands editoriales y propuestas para todas las edades, siempre con entrada libre y gratuita”, remarcó el diputado provincial Mariano Cascallares

La agenda para este jueves incluye a las 17.30 horas, en el Auditorio Rodolfo Walsh, la presencia de monseñor Jorge Lugones con “Pensamiento Social de Francisco”, un encuentro para reflexionar sobre el legado del papa Francisco, sus enseñanzas sobre la solidaridad, la justicia social, la paz y la construcción de un mundo más fraterno, en el marco de la próxima llegada del Papa León XIV a la Argentina.

A las 19 horas, en el Auditorio Amelia Lapeyrière, Hugo Alconada Mon presentará su libro “Topos”, mientras que a las 19.15 horas, en el Rodolfo Walsh, Gonzalo Heredia hará lo propio con “Extranjera”.

Más tarde, a las 20.15 horas, en el Auditorio Amelia Lapeyrière, Martín Kohan presentará su libro “Argentina ¡a las cosas!”, y a las 20.30 horas, en el Auditorio Rodolfo Walsh, Felipe Pigna presentará “76”.

El cierre de la jornada estará a cargo de Víctor Hugo Morales, quien a las 21.45 horas presentará “Un ciudadano común en dictadura”, también en el Walsh.

La agenda completa se encuentra disponible en la web de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown a través del siguiente link.

Un miércoles lleno de propuestas

Durante la jornada del miércoles 7 de octubre, la FILAB también contó con destacadas figuras de la cultura y el periodismo, entre ellas Claudia Piñeiro, quien presentó “El canto invisible”; Esteban Lamothe, que presentó “Una Comadreja”, su nuevo libro; y Mario Massaccesi y Patricia Daleiro, quienes presentaron “Soltar para ser feliz”.

Felicitaciones a todos los trabajadores y trabajadoras que hicieron posible esta nueva edición y a quienes durante estos diez años ayudaron a construir una Feria que ya se convirtió en un verdadero ícono de nuestro distrito. https://t.co/Or6pzATsN4 — Juan Jose Fabiani (@JuanoFabiani) October 6, 2026

En ese marco, Ricardo Gil Lavedra, Claudia Piñeiro, Esteban Lamothe y Mario Massaccesi junto a Patricia Daleiro pasaron previamente por la Casa Borges, donde mantuvieron un encuentro y conversaron con Mariano Cascallares, con Paula Eichel y Juan Fabiani. Por la tarde también se produjo la visita del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quien acompañado por Mariano Cascallares recorrió la Feria dialogando con vecinos y expositores.

Cabe destacar que, durante toda la jornada, además, vecinos y vecinas, junto con delegaciones escolares, colmaron las carpas para presenciar las distintas propuestas, pese al mal clima.

