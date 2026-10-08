Destacada participación de la Banda Militar Paso de los Andes en la Peregrinación a Luján

Los días 3 y 4 de octubre de 2026 se realizó la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. En este marco, la Banda Militar “Paso de los Andes” tuvo una destacada participación, acompañando musicalmente a los peregrinos durante la manifestación de fe popular más importante del país.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada tuvo lugar a los pies de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde la Banda Militar interpretó el “Ave María”, brindando un especial marco de recogimiento y emoción a la llegada de los peregrinos.

Asimismo, integrantes del Regimiento de Infantería Mecanizado 7 “Coronel Conde”, con asiento en la localidad platense de Arana, junto a Veteranos de Guerra de Malvinas, participaron de la peregrinación compartiendo el recorrido con la comunidad.

Desde el cuerpo expresaron que la presencia de la Banda Militar “Paso de los Andes” y del personal del Regimiento “permitió acompañar una tradición profundamente arraigada en la sociedad argentina, fortaleciendo los vínculos entre el Ejército Argentino y la comunidad a través de la música, la fe y el encuentro”.